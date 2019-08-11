В ДТП на трассе "Дон" в Воронежской области погибли два человека

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще два пострадали при столкновении четырех транспортных средств на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На 651-м километре произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Предварительно, в результате пострадали четыре человека, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия выясняются.
По данным УМВД по Воронежской области, ДТП произошло около 20.00 в Павловском районе на 653-м километре автодороги М-4 "Дон". Столкнулись автомобили "ВАЗ 2112", Volkswagen Jetta, Datsun on-DO и мотоцикл Honda. Погибли водители мотоцикла и отечественного автомобиля.
"Три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники госавтоинспекции. Принимаются меры к ликвидации последствий ДТП и заторовых явлений. Устанавливаются личности погибших и пострадавших, а также обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.