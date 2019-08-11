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РИА Новости
Война в Сирии

Более двадцати сирийских военных погибли при атаках боевиков за два дня

23:15, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Двадцать три военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа, сообщается на сайте Минобороны.
Нападение 10 августа произошло в районе населенного пункта Икко, в направлении Сукайк-Ачан, 11 августа - в направлении Мурек-Ачан и Кафер-Айн - Кафер-Нбуда.
"Все атаки боевиков террористических организаций отбиты сирийскими правительственными силами. Боевики понесли тяжелые потери", - говорится в сообщении.
По данным Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии, в нападении участвовали до 700 боевиков.
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