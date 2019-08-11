В Пенсильвании при пожаре в центре дневного пребывания погибли пятеро детей

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Пятеро детей погибли в результате пожара в городе Эри в штате Пенсильвания, сообщает Пятеро детей погибли в результате пожара в городе Эри в штате Пенсильвания, сообщает CBC News со ссылкой на полицию.

Пожар произошел в центре дневного пребывания детей.

Сигнал о возгорании в частном центре Harris Family Day Care поступил в ночь на воскресенье 1:12 по местному времени. Пожарные прибыли уже через четыре минуты, к этому времени здание было охвачено огнем.

В ходе тушения удалось спасти хозяйку заведения Элейн Хэррис, которую доставили в больницу. Также спаслись двое детей 12 и 17 лет, которые смогли выбраться из горящего здания на крышу, а потом спрыгнуть на землю. Кроме того, при пожаре пострадал сосед.