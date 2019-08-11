Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T23:13Z
https://ria.ru/20190811/1557396860.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/102146/03/1021460334_0:69:2000:1194_1036x0_80_0_0_1c8f0cbe9efc14d6d7063eca548cf9aa.jpg
РИА Новости

В Пенсильвании при пожаре в центре дневного пребывания погибли пятеро детей

23:13, 11 августа 2019
716
© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь. Архивное фото
Американская скорая помощь. Архивное фото
© Flickr / C. Holmes
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Пятеро детей погибли в результате пожара в городе Эри в штате Пенсильвания, сообщает CBC News со ссылкой на полицию.
Пожар произошел в центре дневного пребывания детей.
Сигнал о возгорании в частном центре Harris Family Day Care поступил в ночь на воскресенье 1:12 по местному времени. Пожарные прибыли уже через четыре минуты, к этому времени здание было охвачено огнем.
В ходе тушения удалось спасти хозяйку заведения Элейн Хэррис, которую доставили в больницу. Также спаслись двое детей 12 и 17 лет, которые смогли выбраться из горящего здания на крышу, а потом спрыгнуть на землю. Кроме того, при пожаре пострадал сосед.
Имена и возраст погибших детей пока не сообщаются. Причина возгорания выясняется. Известно, что у центра были все необходимые разрешения на работу.
Пожар на складе бурбона Jim Beam
5 июля, 00:21РИА Новости
В Кентукки уже сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски попал в реку
0001935
Обсудить 1
ПенсильванияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники МЧС
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
РИА
Новости
Военнослужащие Сирийской Арабской армии
Более двадцати сирийских военных погибли при атаках боевиков за два дня
Google на ipad
В работе Google возникли сбои
На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики
На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики
Лента
новостей
Скотт Келли на борту МКС
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Монеты и купюры
Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о нервном срыве
Фото обручального кольца
"Глаза болят". В Сети высмеяли самое уродливое помолвочное кольцо
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
Четырнадцатый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве признал вину
Верующие на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
Писательница-русофоб предрекла исчезновение Украины
Сотрудники полиции и скорой помощи в Колумбии
В Колумбии двое военнослужащих погибли на авиашоу
Поселок Джубга
У берегов Кубани затонуло горящее рыболовецкое судно
Банкомат
Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом
Завод по производству СПГ на Сахалине
Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу
Международная космическая станция
США отправят своего робота на МКС вслед за Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
08:50Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"
08:47Медведев напомнил об ответственности прикаспийских стран за стабильность
08:44Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 33 человек
08:43В ДНР заявили о минометном обстреле жилого района со стороны ВСУ
08:41Глава Бурятии назвал причину природных пожаров в регионе
08:41При обрушении здания на Пхукете в Таиланде погиб человек
08:37В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
08:35Бурятия обсудит поставки халяльной баранины в Пакистан
08:34В Хабаровске около 60 человек решили остаться на подтопленных дачах
Лента новостейМолния