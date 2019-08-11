Четырнадцатый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве признал вину

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Четырнадцатый фигурант дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля Валерий Костенок признал вину, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Кузьмин.

"Вину в участии в массовых беспорядках признает", - сказал адвокат. По его словам, следствие задержало его подзащитного и предъявило ему официальное обвинение.

Будет ли следствие просить об избрании меры пресечения, адвокату не известно.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.