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РИА Новости

Четырнадцатый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве признал вину

22:38, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Четырнадцатый фигурант дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля Валерий Костенок признал вину, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Кузьмин.
"Вину в участии в массовых беспорядках признает", - сказал адвокат. По его словам, следствие задержало его подзащитного и предъявило ему официальное обвинение.
Будет ли следствие просить об избрании меры пресечения, адвокату не известно.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
9 августа, 18:42РИА Новости
СК предупредил об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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МосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПроисшествия
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