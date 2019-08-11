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РИА Новости

Священника из Гатчины отстранили от службы из-за грубого крещения ребенка

22:39, 11 августа 2019
72426
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСвечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Игумен Фотий из города Гатчина в Ленинградской области, грубо крестивший ребенка, отстранен от служения, об этом заявили в пресс-службе Гатчинской епархии.
Мать ребенка Анастасия Алексеева рассказала в беседе с "360", что священник отчитал ее за незнание молитвы "Отче наш". Священнослужитель также обвинил в плохой подготовке к таинству крестного и отстранил его.
"Он тогда сказал, что отстраняет его (от таинства — прим. ред.), как крестного. После первого погружения я поняла, что ребенок захлебывается. Стала вырывать его", — рассказала женщина.
По ее словам, после этого игумен Фотий стал объяснять присутствующим, что прекрасно знает, что делает. Он добавил, что годовалый ребенок слишком взрослый для обряда, и крестить надо младенцев, потому что с ними проще.
Ранее в Сети появилось видео, на котором священнослужитель Мариенбургской церкви грубо обращался с малышом. После случившегося мать ребенка написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление. Позже епископ Митрофан ознакомился с обращением, посмотрел опубликованное видео и принял решение запретить игумену Фотию совершать таинства.
Руководитель сектора приходского просвещения профильного отдела Московского патриархата иеромонах Геннадий раскритиковал действия гатчинского священника и отметил, что такое поведение служителей церкви может стать "непреодолимой преградой на пути к Богу даже не десятков, а тысяч людей".
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ГатчинаОбщество
Популярные комментарии
И эти люди учат нас жить...
11 августа, 22:41
Владимир Ф. Быченков
72311111
По таинству крещения дитя окунают в воду трижды, но видео ясно показывает, что этот, совсем не святой "отец", в прямом смысле слова притопил ребенка и в четвертый раз! Это первое... И второе. Просто удивительно - все же есть Бог на свете, и Он спас дитя!, - как этот служитель церкви не повредил ребенку шею. Это ж надо с каким остервенением святоша запрокидывает малышу голову в купель! Таких священников не отстранять надо - а поганой метлой гнать из храмов!
11 августа, 23:18
ОТОльга Тамеева
7450025
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