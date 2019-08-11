Священника из Гатчины отстранили от службы из-за грубого крещения ребенка

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Игумен Фотий из города Гатчина в Ленинградской области, грубо крестивший ребенка, отстранен от служения, об этом заявили в пресс-службе Гатчинской епархии.

"360" , что священник отчитал ее за незнание молитвы "Отче наш". Священнослужитель также обвинил в плохой подготовке к таинству крестного и отстранил его. Мать ребенка Анастасия Алексеева рассказала в беседе с, что священник отчитал ее за незнание молитвы "Отче наш". Священнослужитель также обвинил в плохой подготовке к таинству крестного и отстранил его.

"Он тогда сказал, что отстраняет его (от таинства — прим. ред.), как крестного. После первого погружения я поняла, что ребенок захлебывается. Стала вырывать его", — рассказала женщина.

По ее словам, после этого игумен Фотий стал объяснять присутствующим, что прекрасно знает, что делает. Он добавил, что годовалый ребенок слишком взрослый для обряда, и крестить надо младенцев, потому что с ними проще.

Ранее в Сети появилось видео, на котором священнослужитель Мариенбургской церкви грубо обращался с малышом. После случившегося мать ребенка написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление. Позже епископ Митрофан ознакомился с обращением, посмотрел опубликованное видео и принял решение запретить игумену Фотию совершать таинства.