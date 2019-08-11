В Сарове хотят открыть памятник погибшим испытателям ядерного центра

КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сотрудникам Саровского ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), погибшим при ЧП в Архангельской области, установят памятник, сообщил его директор Валентин Костюков.

В четверг на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

"Здесь в рамках предприятия вместе с администрацией города приняли решение о том, что через год мы торжественно откроем памятник испытателям", - заявил Костюков в эфире "Канал-16". Телевидение Сарова". Запись выступления размещена на официальном канале телевидения Сарова в Youtube.