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РИА Новости
Ядерные технологии

В Сарове хотят открыть памятник погибшим испытателям ядерного центра

22:12, 11 августа 2019
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© REUTERS / STRINGERКПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
© REUTERS / STRINGER
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сотрудникам Саровского ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), погибшим при ЧП в Архангельской области, установят памятник, сообщил его директор Валентин Костюков.
В четверг на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.
"Здесь в рамках предприятия вместе с администрацией города приняли решение о том, что через год мы торжественно откроем памятник испытателям", - заявил Костюков в эфире "Канал-16". Телевидение Сарова". Запись выступления размещена на официальном канале телевидения Сарова в Youtube.
"Мы должны сделать все, чтобы люди остались в нашей памяти как герои", - сказал он.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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Ядерные технологииВзрыв на полигоне под АрхангельскомВалентин КостюковРосатомАрхангельская областьРоссияОбщество
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