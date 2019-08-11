Прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подмосковные прокуроры взяли на контроль проверку после ДТП с пятью погибшими в Шаховском районе, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье, среди них двое детей. По данным минздрава Подмосковья, пятеро взрослых пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, двое детей - в состоянии средней степени тяжести.

"Прокуратура Московской области взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту ДТП в Шаховском районе Подмосковья", - рассказал собеседник агентства.