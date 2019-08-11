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РИА Новости

Прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП в Подмосковье

22:07, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подмосковные прокуроры взяли на контроль проверку после ДТП с пятью погибшими в Шаховском районе, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье, среди них двое детей. По данным минздрава Подмосковья, пятеро взрослых пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, двое детей - в состоянии средней степени тяжести.
"Прокуратура Московской области взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту ДТП в Шаховском районе Подмосковья", - рассказал собеседник агентства.
В региональном минтрансе сообщали, что произошло столкновение грузовика, микроавтобуса и легкового авто. По предварительной информации, фура в попутном направлении столкнулась с джипом, после чего джип выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом.
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