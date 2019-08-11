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РИА Новости
Война в Сирии

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

22:02, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВзлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймим в Сирии
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Силы ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили шесть ударных беспилотников террористов, летевших к аэродрому с северо-запада, сообщило Минобороны.
Штатные зенитные огневые средства российской авиабазы сбили все БПЛА на безопасной дистанции. Пострадавших и материальных потерь нет, Хмеймим работает в плановом режиме.
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В июле участники вооруженных бандформирований запустили ракеты в сторону российской базы. Снаряды не попали в цель. В результате атаки два мирных сирийца погибли, еще четыре человека получили ранения.
Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что террористы продолжают попытки организовать атаки на Хмеймим. По его словам, боевики предприняли очередные попытки обстрела реактивными снарядами российских объектов с территории Идлибской зоны деэскалации 17 и 21 июля. Средства ПВО российской авиабазы отразили эти атаки.
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Популярные комментарии
Уничтожать все БПЛА на безопасной дистанции уже научились, а вот бы научились перехватывать управление и направлять эти БПЛА обратно с самоподрывом в точке старта.
11 августа, 22:39
Елена Белкина
4820002
Пять лет России в Сирии вроде уже какой то порядок надо навести и на тебе каждую неделю то обстрел то налет на нашу базу. Россия в Сирии находится на законном основании по приглашению законного правительства и получает постоянные атаки на своих военных и базы. Штаты в Сирии находятся незаконно но никто на них не нападает . Странно это все.
11 августа, 23:26
АСАртур Саляхов
1201101
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