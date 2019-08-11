ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Силы ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили шесть ударных беспилотников террористов, летевших к аэродрому с северо-запада, сообщило Минобороны.
Штатные зенитные огневые средства российской авиабазы сбили все БПЛА на безопасной дистанции. Пострадавших и материальных потерь нет, Хмеймим работает в плановом режиме.
В июле участники вооруженных бандформирований запустили ракеты в сторону российской базы. Снаряды не попали в цель. В результате атаки два мирных сирийца погибли, еще четыре человека получили ранения.
Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что террористы продолжают попытки организовать атаки на Хмеймим. По его словам, боевики предприняли очередные попытки обстрела реактивными снарядами российских объектов с территории Идлибской зоны деэскалации 17 и 21 июля. Средства ПВО российской авиабазы отразили эти атаки.