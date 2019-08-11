Власти рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Пятеро взрослых, которые пострадали в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье, находятся в удовлетворительном состоянии, двое пострадавших детей в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье, среди них двое детей.
"В результате ДТП на трассе М9 пострадали 7 человек - 5 взрослых и двое детей. Все они доставлены в Волоколамскую больницу. Взрослые находятся в удовлетворительном состоянии, дети в состоянии средней степени тяжести, решается вопрос о маршрутизации одного ребёнка в другое ЛПУ", - говорится в сообщении ведомства.