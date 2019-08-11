Госкомиссия выясняет причины ЧП, при котором погибли работники "Росатома"

КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Государственная комиссия выясняет причины ЧП в Архангельской области, в результате которого погибли пятеро сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), сообщил директор центра Валентин Костюков.

"Сейчас работает государственная комиссия по расследованию причин. И в рамках этой комиссии будут сделаны соответствующие выводы", - сказал Костюков в эфире "Канал-16". Телевидение Сарова". Запись выступления размещена на официальном канале телевидения Сарова в Youtube.

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее "Росатом" проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

В Сарове в воскресенье объявлен двухдневный траур в связи с гибелью пятерых сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Как отмечается в постановлении городской администрации, они погибли "при выполнении задания государственного значения".