Госкомиссия выясняет причины ЧП, при котором погибли работники "Росатома"

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Государственная комиссия выясняет причины ЧП в Архангельской области, в результате которого погибли пятеро сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), сообщил директор центра Валентин Костюков.
"Сейчас работает государственная комиссия по расследованию причин. И в рамках этой комиссии будут сделаны соответствующие выводы", - сказал Костюков в эфире "Канал-16". Телевидение Сарова". Запись выступления размещена на официальном канале телевидения Сарова в Youtube.
В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее "Росатом" проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
В Сарове в воскресенье объявлен двухдневный траур в связи с гибелью пятерых сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Как отмечается в постановлении городской администрации, они погибли "при выполнении задания государственного значения".
РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс Росатома) – крупнейший российский научно-технический центр, который решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Как сообщается на сайте ВНИИЭФ, в числе основных задач центра - обеспечение надежности ядерного арсенала России. В саровском ядерном центре ведутся работы по повышению технических характеристик и эффективности отечественного ядерного оружия.