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РИА Новости

В ЛНР заявили о ранении ополченца при обстреле со стороны силовиков

21:20, 11 августа 2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Ополченец самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение в результате обстрела со стороны ВС Украины позиций Народной милиции ЛНР, заявил РИА Новости в воскресенье начальник пресс-службы оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля.
"Сегодня в 18.45 (совпадает с мск)… боевики 14-й бригады вооруженных формирований Украины обстреляли позиции наших защитников в районе населенного пункта Сокольники", - заявил Осадчий.
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Он уточнил, что в результате обстрела один сотрудник Народной милиции получил ранение, в настоящий момент ему оказана квалифицированная медицинская помощь.
"Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии и не подаются на провокации врага. Мы в очередной раз призываем международные организации вмешаться в происходящее и прекратить это кровопролитие, оказав давление на украинские вооружённые силы", - подчеркнул начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР.
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