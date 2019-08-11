В ЛНР заявили о ранении ополченца при обстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Ополченец самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение в результате обстрела со стороны ВС Украины позиций Народной милиции ЛНР, заявил РИА Новости в воскресенье начальник пресс-службы оборонного ведомства республики Яков Осадчий.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля.

"Сегодня в 18.45 (совпадает с мск)… боевики 14-й бригады вооруженных формирований Украины обстреляли позиции наших защитников в районе населенного пункта Сокольники", - заявил Осадчий.

Он уточнил, что в результате обстрела один сотрудник Народной милиции получил ранение, в настоящий момент ему оказана квалифицированная медицинская помощь.