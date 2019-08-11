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РИА Новости

Писательница-русофоб предрекла исчезновение Украины

21:34, 11 августа 2019
47764
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВерующие на "объединительном соборе" на Софийской площади в Киеве
Верующие на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Писательница и активный борец за сохранность языка Лариса Ницой заявила, что Украина исчезнет, если жители страны будут равнодушны к истории и выдающимся согражданам. Об этом она написала в фейсбуке.
"Украину убьет наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега", — написала Ницой.
По мнению писательницы, украинские СМИ недостаточно осветили двухсотлетие со дня рождения писателя Пантелеймона Кулиша. Она отметила, что журналисты больше внимания уделили годовщине со дня смерти Владимира Высоцкого.
"Кто такой соседний Высоцкий — знают все украинцы. Кто такой Пантелеймон Кулиш — половина украинцев не знает", — посетовала Ницой.
По ее словам, чтобы уничтожить страну, не нужны танки. Достаточно "не думать об украинском и хвалить соседнее, увлекаться соседним, развивать соседнее, изучать соседнее, помнить соседнее".
Лариса Ницой известна своим скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Также Ницой неоднократно протестовала против использования на Украине "пропагандистских", по ее мнению, учебников русского языка. В частности, ее возмущало, что в той части учебников, где рассказывается о российском гербе, отмечается, что двуглавый орел — это "птица хищная и гордая", с которой "воевать опасно".
Лариса Ницой
20 мая, 15:50РИА Новости
Ницой раскритиковала Зеленского за русский язык на инаугурации
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УкраинаВ мире
Популярные комментарии
"...Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега" - и из под снега останется коричневая, плохо пахнущая куча...
11 августа, 22:15
ПШПолиграф Шариков
3340001
Да ладно там Пантелеймон Кулиш, а как же великий украинский писатель Мыкола Шекспирчук?
11 августа, 22:07
MYMake Yellowstone Great Again
11200000
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