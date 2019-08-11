Писательница-русофоб предрекла исчезновение Украины

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Писательница и активный борец за сохранность языка Лариса Ницой заявила, что Украина исчезнет, если жители страны будут равнодушны к истории и выдающимся согражданам. Об этом она написала в Писательница и активный борец за сохранность языка Лариса Ницой заявила, что Украина исчезнет, если жители страны будут равнодушны к истории и выдающимся согражданам. Об этом она написала в фейсбуке

"Украину убьет наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега", — написала Ницой.

По мнению писательницы, украинские СМИ недостаточно осветили двухсотлетие со дня рождения писателя Пантелеймона Кулиша. Она отметила, что журналисты больше внимания уделили годовщине со дня смерти Владимира Высоцкого.

"Кто такой соседний Высоцкий — знают все украинцы. Кто такой Пантелеймон Кулиш — половина украинцев не знает", — посетовала Ницой.

По ее словам, чтобы уничтожить страну, не нужны танки. Достаточно "не думать об украинском и хвалить соседнее, увлекаться соседним, развивать соседнее, изучать соседнее, помнить соседнее".