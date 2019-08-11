В Луганске сообщили об обстреле офицеров СЦКК со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по представителям ЛНР, эвакуировавшим тело военнослужащего ВС Украины, подорвавшегося при минировании территорий у линии соприкосновения, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В субботу в ЛНР заявили о подрыве группы украинских силовиков при минировании участка у линии соприкосновения в районе населенного пункта Рассадки в Донбассе. По заявлению ЛНР, Киев обратился к Народной милиции ЛНР с просьбой обеспечить условия для эвакуации тел двух погибших военнослужащих ВС Украины, однако до сегодняшнего дня не предпринял никаких действий, чтобы забрать погибших. Народная милиция, по словам Осадчего, знала о месторасположении тела одного погибшего военнослужащего.

"Спустя сутки, не смотря на полученные ранее гарантии безопасности со стороны ЛНР, украинская сторона так и не предприняла попыток для эвакуации тела погибшего. Сотрудникам Луганского представительства в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня совместно с общественной организацией "Союз ветеранов Афганистана" пришлось самостоятельно эвакуировать тело погибшего", - рассказал Осадчий.

Он уточнил, что ВС Украины открыли гранатометный огонь по группе офицеров СЦКК и представителям "Союза ветеранов Афганистана" в момент проведения работ по эвакуации. Свидетелями инцидента стали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.