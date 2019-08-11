Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T21:11Z
https://ria.ru/20190811/1557394932.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:72:1024:648_1036x0_80_0_0_8848e5c2381ad01f5a2f92ec7d294d6f.jpg
РИА Новости

В Луганске сообщили об обстреле офицеров СЦКК со стороны силовиков

21:11, 11 августа 2019
1354
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по представителям ЛНР, эвакуировавшим тело военнослужащего ВС Украины, подорвавшегося при минировании территорий у линии соприкосновения, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
В субботу в ЛНР заявили о подрыве группы украинских силовиков при минировании участка у линии соприкосновения в районе населенного пункта Рассадки в Донбассе. По заявлению ЛНР, Киев обратился к Народной милиции ЛНР с просьбой обеспечить условия для эвакуации тел двух погибших военнослужащих ВС Украины, однако до сегодняшнего дня не предпринял никаких действий, чтобы забрать погибших. Народная милиция, по словам Осадчего, знала о месторасположении тела одного погибшего военнослужащего.
Украинский военный
Вчера, 13:47РИА Новости
В ЛНР заявили, что ВСУ не пытаются забрать тела погибших при взрыве мины
"Спустя сутки, не смотря на полученные ранее гарантии безопасности со стороны ЛНР, украинская сторона так и не предприняла попыток для эвакуации тела погибшего. Сотрудникам Луганского представительства в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня совместно с общественной организацией "Союз ветеранов Афганистана" пришлось самостоятельно эвакуировать тело погибшего", - рассказал Осадчий.
Он уточнил, что ВС Украины открыли гранатометный огонь по группе офицеров СЦКК и представителям "Союза ветеранов Афганистана" в момент проведения работ по эвакуации. Свидетелями инцидента стали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
"Только благодаря профессионализму и бдительности офицеров СЦКК жертв удалось избежать. Факт обстрела был зафиксирован наблюдателями СММ ОБСЕ", - сообщил Осадчий.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
3100315
Обсудить 1
СММ ОБСЕЛНРОБСЕДонбассУкраинаВ мире
Рекомендуем
Донецкая фильтровальная станция
ВСУ укрепляют позиции около Донецкой фильтровальной станции, заявили в ДНР
РИА
Новости
Украинский военный
В ЛНР заявили, что ВСУ не пытаются забрать тела погибших при взрыве мины
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Лента
новостей
Украинский военный
В ЛНР заявили о ранении ополченца при обстреле со стороны силовиков
Местные жители на КПП Станица Луганская в Луганской области. 2 августа 2019
ЛНР уличила Киев в коррупции под предлогом ремонта у Станицы Луганской
Верующие на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
Писательница-русофоб предрекла исчезновение Украины
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Боевики атаковали базу Хмеймим
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Крещение закончилось заявлением в полицию
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Монеты и купюры
Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о нервном срыве
Кардиограмма
Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Священника из Гатчины отстранили от службы из-за грубого крещения ребенка
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
08:50Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"
08:47Медведев напомнил об ответственности прикаспийских стран за стабильность
08:44Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 33 человек
08:43В ДНР заявили о минометном обстреле жилого района со стороны ВСУ
08:41Глава Бурятии назвал причину природных пожаров в регионе
08:41При обрушении здания на Пхукете в Таиланде погиб человек
08:37В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
08:35Бурятия обсудит поставки халяльной баранины в Пакистан
08:34В Хабаровске около 60 человек решили остаться на подтопленных дачах
Лента новостейМолния