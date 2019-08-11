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РИА Новости

В МВД уточнили данные о жертвах крупного ДТП в Подмосковье

21:09, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье, среди них двое детей, еще восемь человек пострадали, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по области.
Изначально сообщалось, что жертвами ДТП стали четыре человека, еще семь человек получили травмы.
"В результате ДТП пять человек погибли, восемь получили травмы", - привели в пресс-службе уточненные данные.
В ведомстве добавили, что среди погибших два ребенка, а среди пострадавших – один.
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