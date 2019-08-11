В МВД уточнили данные о жертвах крупного ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье, среди них двое детей, еще восемь человек пострадали, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по области.

Изначально сообщалось, что жертвами ДТП стали четыре человека, еще семь человек получили травмы.

"В результате ДТП пять человек погибли, восемь получили травмы", - привели в пресс-службе уточненные данные.