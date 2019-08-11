В Ростуризме не знают, пострадали ли россияне при пожаре на Гран-Канарии

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму не получало информации о том, чтобы в ходе пожаров на острове Гран-Канария пострадал кто-то из российских туристов, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Число эвакуированных в результате природного пожара на острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, уже достигло тысячи.

"К нам не поступала информация о том, что в ходе пожаров на острове Гран-Канария пострадал кто-то из российских туристов. Мы продолжаем следить за ситуацией", - сказал собеседник агентства.

Пожар на острове начался в субботу и затронул уже более тысячи гектаров. Ранее сообщалось, что продолжается эвакуация населения из муниципалитетов Артенара, Техеда и Гальдар в другие районы острова.