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РИА Новости
Туризм

В Ростуризме не знают, пострадали ли россияне при пожаре на Гран-Канарии

21:07, 11 августа 2019
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© AP Photo / Alberto DiazЛесной пожар в Испании
Лесной пожар в Испании
© AP Photo / Alberto Diaz
Лесной пожар в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму не получало информации о том, чтобы в ходе пожаров на острове Гран-Канария пострадал кто-то из российских туристов, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Число эвакуированных в результате природного пожара на острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, уже достигло тысячи.
"К нам не поступала информация о том, что в ходе пожаров на острове Гран-Канария пострадал кто-то из российских туристов. Мы продолжаем следить за ситуацией", - сказал собеседник агентства.
Пожар на острове начался в субботу и затронул уже более тысячи гектаров. Ранее сообщалось, что продолжается эвакуация населения из муниципалитетов Артенара, Техеда и Гальдар в другие районы острова.
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