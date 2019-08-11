Боевики атаковали базу Хмеймим

ДАМАСК, 11 авг — РИА Новости. ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии отражает атаку беспилотных летательных аппаратов, передает гостелевидение Сирии.
По информации телеканала Syria TV, беспилотники могли запустить боевики террористических группировок.
Это уже вторая атака за последние дни. В четверг участники вооруженных бандформирований запустили ракеты в сторону российской базы. Снаряды не попали в цель. В результате атаки два мирных сирийца погибли, еще четыре человека получили ранения.
В конце июля начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что террористы продолжают попытки организовать атаки на Хмеймим. По его словам, боевики предприняли очередные попытки обстрела реактивными снарядами российских объектов с территории Идлибской зоны деэскалации 17 и 21 июля. Средства ПВО российской авиабазы отразили эти атаки.