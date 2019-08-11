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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики атаковали базу Хмеймим

21:03, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 11 авг — РИА Новости. ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии отражает атаку беспилотных летательных аппаратов, передает гостелевидение Сирии.
По информации телеканала Syria TV, беспилотники могли запустить боевики террористических группировок.
Это уже вторая атака за последние дни. В четверг участники вооруженных бандформирований запустили ракеты в сторону российской базы. Снаряды не попали в цель. В результате атаки два мирных сирийца погибли, еще четыре человека получили ранения.
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В конце июля начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что террористы продолжают попытки организовать атаки на Хмеймим. По его словам, боевики предприняли очередные попытки обстрела реактивными снарядами российских объектов с территории Идлибской зоны деэскалации 17 и 21 июля. Средства ПВО российской авиабазы отразили эти атаки.
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Война в СирииХмеймимВойна в СирииСирияВ мире
Популярные комментарии
США долго не будет существовать ... все это попытки уцепиться. падая в пропасть ... 100 лет жили в долг, теперь пора расплачиваться .... вечного ничего нет
11 августа, 21:44
Витя Сирнова
19000650
Пока существуют сша в нынешнем виде - такие войны не прекратятся никогда.
11 августа, 21:24
vvvdok
23000120
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