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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Представитель РПЦ назвал крещение в Гатчине "безумием и неадекватом"

20:33, 11 августа 2019
20479
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкКупола
Купола
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Циркулирующее в соцсетях видео с крещения в Гатчине шокировало профильный отдел Московского патриархата, "покрывать такое безумие никто не будет", сказал РИА Новости в воскресенье руководитель сектора приходского просвещения отдела иеромонах Геннадий (Войтишко). По его словам, приобщение к Богу - не в церемониях, а в чутком отношении к людям, которого во время этих крестин не было и в помине.
В воскресенье в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как игумен Фотий при крещении ребенка с силой окунает его в воду с головой, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. Это видео вызвало широкий общественный резонанс и возмущение как свидетелей обряда, так и пользователей соцсетей, среди прочих его посмотрел епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. Игумен Фотий был отстранен от священнослужения.
"Все мы, кто занимается развитием приходского просвещения, и я, в частности, как руководитель этого направления в синодальном отделе религиозного образования и катехизации, просто шокированы произошедшим. Все труды по приобщению семей: детей, их родителей к Богу, церкви вот после таких вещей просто идут насмарку", - сказал иеромонах.
"Один неадекватный человек в священном сане может просто стать непреодолимой преградой на пути к Богу даже не десятков, а тысяч людей, посмотревших такое видео", - заявил он.
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По словам собеседника агентства, церковь веками учит тому, что приобщение к Богу заключается не в красивых словах и церемониях, а в любви, теплом, сердечном, чутком отношении к людям. "Прежде чем вы кому-нибудь скажете о Евангелии, о жизни в Боге, Евангелие должны увидеть, прочитать в вашем сердце, в ваших глазах", - сказал отец Геннадий. По его словам, в ситуации в Гатчине ничего подобного "просто нет", а есть "какая-то дикость и откровенный неадекват".
"Искренне сочувствую малышу и его родителям и воспреемникам (крестным). Сочувствую и сопереживаю и молюсь, чтобы эта ситуация не стала фатальной для их духовной жизни. Насколько я знаю, реакция епархиального руководства уже есть, и она очень жесткая, покрывать такое безумие никто не будет", - заключил сотрудник Синодального отдела Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
94157106819
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьГатчинаОбщество
Популярные комментарии
Бог попираем не бывает. Из-за какого-то неадекватного попа никто не отвернется, не надейся. Уволят и всех делов.
11 августа, 21:14
Светлана Васильчева
3900008
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