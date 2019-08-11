Представитель РПЦ назвал крещение в Гатчине "безумием и неадекватом"

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Циркулирующее в соцсетях видео с крещения в Гатчине шокировало профильный отдел Московского патриархата, "покрывать такое безумие никто не будет", сказал РИА Новости в воскресенье руководитель сектора приходского просвещения отдела иеромонах Геннадий (Войтишко). По его словам, приобщение к Богу - не в церемониях, а в чутком отношении к людям, которого во время этих крестин не было и в помине.

В воскресенье в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как игумен Фотий при крещении ребенка с силой окунает его в воду с головой, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. Это видео вызвало широкий общественный резонанс и возмущение как свидетелей обряда, так и пользователей соцсетей, среди прочих его посмотрел епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. Игумен Фотий был отстранен от священнослужения.

"Все мы, кто занимается развитием приходского просвещения, и я, в частности, как руководитель этого направления в синодальном отделе религиозного образования и катехизации, просто шокированы произошедшим. Все труды по приобщению семей: детей, их родителей к Богу, церкви вот после таких вещей просто идут насмарку", - сказал иеромонах.

"Один неадекватный человек в священном сане может просто стать непреодолимой преградой на пути к Богу даже не десятков, а тысяч людей, посмотревших такое видео", - заявил он.

По словам собеседника агентства, церковь веками учит тому, что приобщение к Богу заключается не в красивых словах и церемониях, а в любви, теплом, сердечном, чутком отношении к людям. "Прежде чем вы кому-нибудь скажете о Евангелии, о жизни в Боге, Евангелие должны увидеть, прочитать в вашем сердце, в ваших глазах", - сказал отец Геннадий. По его словам, в ситуации в Гатчине ничего подобного "просто нет", а есть "какая-то дикость и откровенный неадекват".