ТУРКМЕНБАШИ, 11 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл в Туркмению, где в понедельник примет участие в первом Каспийском экономическом форуме и встретится на полях этого мероприятия с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

КЭФ проходит в эти дни в городе Туркменбаши на базе национальной туристической зоны "Аваза", расположенной на побережье Каспия. Российскую делегацию на форуме возглавил Медведев, визит премьера в страну продлится с 11 по 12 августа.

Как сообщила ранее пресс-служба кабмина, глава правительства выступит на пленарном заседании форума и посетит проходящую в рамках КЭФ Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств, на которой будет представлена экспозиция России.

Кроме того, на полях форума запланирована встреча Медведева с президентом, главой кабинета министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Как ожидается, стороны обсудят актуальные вопросы российско-туркменистанского сотрудничества и взаимодействия в Каспийском регионе.

Каспийский экономический форум станет первым международным мероприятием, где ожидается появление Бердымухамедова после сообщений СМИ о его кончине, которые были опровергнуты в Ашхабаде.

В прошлый раз Медведев был в Туркмении в конце мая – тогда в столице страны проходило заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ). В тот визит российского премьера также принял глава государства, стороны обсудили вопросы экономической повестки и проведение конференции по прикаспийскому экономическому сотрудничеству.

Год назад, 12 августа 2018 года, главы стран Каспийской пятерки подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась более двадцати лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов. Надо отметить, что неурегулированность статуса Каспия являлась одним из препятствий для строительства Транскаспийского газопровода, который мог бы доставлять газ в Европу из Туркменистана и через Азербайджан по дну моря.