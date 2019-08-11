Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T20:26Z
https://ria.ru/20190811/1557394231.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155734/24/1557342419_0:224:3020:1923_1036x0_80_0_0_d4f8bdd6ec19d849759cae713590b178.jpg
РИА Новости

Медведев прибыл в Туркмению

20:26, 11 августа 2019
6595
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
ТУРКМЕНБАШИ, 11 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл в Туркмению, где в понедельник примет участие в первом Каспийском экономическом форуме и встретится на полях этого мероприятия с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
КЭФ проходит в эти дни в городе Туркменбаши на базе национальной туристической зоны "Аваза", расположенной на побережье Каспия. Российскую делегацию на форуме возглавил Медведев, визит премьера в страну продлится с 11 по 12 августа.
Как сообщила ранее пресс-служба кабмина, глава правительства выступит на пленарном заседании форума и посетит проходящую в рамках КЭФ Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств, на которой будет представлена экспозиция России.
Кроме того, на полях форума запланирована встреча Медведева с президентом, главой кабинета министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Как ожидается, стороны обсудят актуальные вопросы российско-туркменистанского сотрудничества и взаимодействия в Каспийском регионе.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая. 30 мая 2019
Вчера, 14:34РИА Новости
Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении алабаем
Каспийский экономический форум станет первым международным мероприятием, где ожидается появление Бердымухамедова после сообщений СМИ о его кончине, которые были опровергнуты в Ашхабаде.
В прошлый раз Медведев был в Туркмении в конце мая – тогда в столице страны проходило заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ). В тот визит российского премьера также принял глава государства, стороны обсудили вопросы экономической повестки и проведение конференции по прикаспийскому экономическому сотрудничеству.
Год назад, 12 августа 2018 года, главы стран Каспийской пятерки подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась более двадцати лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов. Надо отметить, что неурегулированность статуса Каспия являлась одним из препятствий для строительства Транскаспийского газопровода, который мог бы доставлять газ в Европу из Туркменистана и через Азербайджан по дну моря.
Тогда же - на саммите лидеров стран Каспийской пятерки в Актау - Бердымухамедов выступил с инициативой проведения Каспийского экономического форума на регулярной основе. Идею тогда поддержали главы других прикаспийский государств.
Дмитрий Медведев и премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев перед началом заседания Евразийского межправительственного совета премьер-министров стран ЕАЭС в узком составе в культурно-этнографическом комплексе Рух в Чолпон-Ате. 9 августа 2019
9 августа, 13:58РИА Новости
Медведев встретился с премьером Киргизии
16222311
Обсудить 1
Дмитрий МедведевСНГТуркменияРоссияВ миреПолитика
Рекомендуем
Сергей Приходько
Приходько рассказал о желании России сотрудничать с прикаспийскими странами
РИА
Новости
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
Китай потребовал от Великобритании прекратить вмешательство в дела Гонконга
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая. 30 мая 2019
Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении алабаем
Города мира. Тегеран
Иран предложил снизить тарифы в торговле между странами Каспия
Лента
новостей
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Туркменистан предложил соседним странам создать инновационный город
Украинские гривны
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Автомобиль Aurus Senat
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Город Майкоп
Адыгея и Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве
Монеты и купюры
Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о нервном срыве
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Боевики атаковали базу Хмеймим
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Крещение закончилось заявлением в полицию
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Добыча нефти
Российские компании интересуются разработкой месторождений в Туркменистане
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
08:50Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"
08:47Медведев напомнил об ответственности прикаспийских стран за стабильность
08:44Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 33 человек
08:43В ДНР заявили о минометном обстреле жилого района со стороны ВСУ
08:41Глава Бурятии назвал причину природных пожаров в регионе
08:41При обрушении здания на Пхукете в Таиланде погиб человек
08:37В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
08:35Бурятия обсудит поставки халяльной баранины в Пакистан
08:34В Хабаровске около 60 человек решили остаться на подтопленных дачах
Лента новостейМолния