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РИА Новости

В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни

20:19, 11 августа 2019
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© Depositphotos / aetbВрач в медицинской маске
Врач в медицинской маске
© Depositphotos / aetb
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи. Об этом сообщает "МК".
Учащаяся Воронежского государственного университета приехала в столицу после сдачи экзаменов. В первый же день у девушки поднялась температура под 40 градусов и сильно покраснело горло. Родители подумали, что у дочери ангина, и попытались справиться с симптомами, не обращаясь к врачам.
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На следующий день у девушки начались рвота и диарея, и семья решила вызвать скорую помощь. Медики назначили студентке лечение. Однако вскоре у нее посинели ноги и руки, а также начались боли в мышцах, из-за чего девушка не могла даже повернуться набок. Вызванная на дом терапевт не обнаружила в этих симптомах ничего необычного и порекомендовала продолжать прием средств от обезвоживания.
После этого у пациентки пропала чувствительность в конечностях, руки и ноги были холодными. Затем у девушки онемел рот. Прибывший на дом врач заявил, что больная впала в кому, и вызвал реанимацию. Однако медикам не удалось ее спасти. Причину смерти установит экспертиза.
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МоскваОбщество
Популярные комментарии
браво, рос.врачи "лучшие" в мире, как впрочем и всё остальное
11 августа, 22:27
ccudesnik
31002636
Хотелось бы узнать имена "врачей", и какое наказание они понесут за некомпетентность и халатность.
11 августа, 23:40
Адам Ваксель
3700403
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