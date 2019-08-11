В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи. Об этом сообщает В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи. Об этом сообщает "МК"

Учащаяся Воронежского государственного университета приехала в столицу после сдачи экзаменов. В первый же день у девушки поднялась температура под 40 градусов и сильно покраснело горло. Родители подумали, что у дочери ангина, и попытались справиться с симптомами, не обращаясь к врачам.

На следующий день у девушки начались рвота и диарея, и семья решила вызвать скорую помощь. Медики назначили студентке лечение. Однако вскоре у нее посинели ноги и руки, а также начались боли в мышцах, из-за чего девушка не могла даже повернуться набок. Вызванная на дом терапевт не обнаружила в этих симптомах ничего необычного и порекомендовала продолжать прием средств от обезвоживания.