Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при взрыве в Архангельской области.

Это Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.

В сообщении "Росатома" погибших назвали национальными героями и элитой Саровского ядерного центра. Все они представлены к государственным наградам.

В четверг на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Военное ведомство сообщало, что погибли два человека.

Позднее "Росатом" проинформировал о гибели пяти своих сотрудников.

И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

В Сарове объявили двухдневный траур в связи с гибелью пятерых человек. Как отмечается в постановлении городской администрации, они погибли "при выполнении задания государственного значения".