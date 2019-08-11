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РИА Новости

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

19:27, 11 августа 2019
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© REUTERS / STRINGERКПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
© REUTERS / STRINGER
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при взрыве в Архангельской области.
Это Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.
В сообщении "Росатома" погибших назвали национальными героями и элитой Саровского ядерного центра. Все они представлены к государственным наградам.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
10 августа, 16:06РИА Новости
Росатом: гибель людей при ЧП под Архангельском вызвана стечением факторов
В четверг на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Военное ведомство сообщало, что погибли два человека.
Позднее "Росатом" проинформировал о гибели пяти своих сотрудников.
И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
В Сарове объявили двухдневный траур в связи с гибелью пятерых человек. Как отмечается в постановлении городской администрации, они погибли "при выполнении задания государственного значения".
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
10 августа, 13:00РИА Новости
Радиационный фон в Архангельской области после ЧП на полигоне не превышен
РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома") — крупнейший российский научно-технический центр, который решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Как сообщается на сайте центра, в числе основных его задач — обеспечение надежности ядерного арсенала России. В саровском ядерном центре ведутся работы по повышению технических характеристик и эффективности отечественного ядерного оружия.
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Взрыв на полигоне под АрхангельскомСаровский ядерный центрРосатомНижегородская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Раздавать "Героев" в мирное время чтобы только откупиться—неправильно. Герой—это осознанное самопожертвование, а не несчастный случай. Лучше позаботиться о семьях и наказать виновных. Все несчастные случаи от халатности.
12 августа, 00:11
yyard.81
107001409
Награды за подвиг, или за то, что погибли?
12 августа, 03:27
Павел Фомин
9110304
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