Погибших сотрудников Саровского ядерного центра представили к госнаградам

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Погибшие при ЧП в Архангельской области сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) представлены к государственным наградам.

Об этом сообщила госкорпорация "Росатом" со ссылкой на выступление на телевидении Сарова директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова.

"Гибель сотрудников – это горькая утрата для всего ядерного центра и госкорпопации "Росатом". Испытатели являются национальными героями. Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях", - сказал Костюков, слова которого цитируются в сообщении.

"Валентин Костюков также сообщил, что погибшие специалисты представлены к государственным наградам", - говорится в сообщении.

В Сарове в воскресенье объявлен двухдневный траур в связи с гибелью пятерых сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Как отмечается в постановлении городской администрации, они погибли "при выполнении задания государственного значения".

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее "Росатом" проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.