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РИА Новости
Ядерные технологии

Погибших сотрудников Саровского ядерного центра представили к госнаградам

19:23, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Погибшие при ЧП в Архангельской области сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) представлены к государственным наградам.
Об этом сообщила госкорпорация "Росатом" со ссылкой на выступление на телевидении Сарова директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова.
"Гибель сотрудников – это горькая утрата для всего ядерного центра и госкорпопации "Росатом". Испытатели являются национальными героями. Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях", - сказал Костюков, слова которого цитируются в сообщении.
"Валентин Костюков также сообщил, что погибшие специалисты представлены к государственным наградам", - говорится в сообщении.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
10 августа, 16:06РИА Новости
Росатом: гибель людей при ЧП под Архангельском вызвана стечением факторов
В Сарове в воскресенье объявлен двухдневный траур в связи с гибелью пятерых сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Как отмечается в постановлении городской администрации, они погибли "при выполнении задания государственного значения".
В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее "Росатом" проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс Росатома) – крупнейший российский научно-технический центр, который решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Как сообщается на сайте ВНИИЭФ, в числе основных задач центра - обеспечение надежности ядерного арсенала России. В саровском ядерном центре ведутся работы по повышению технических характеристик и эффективности отечественного ядерного оружия.
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Вчера, 19:27РИА Новости
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
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Ядерные технологииВзрыв на полигоне под АрхангельскомСаровский ядерный центрРосатомНижегородская областьРоссияПроисшествия
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