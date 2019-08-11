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РИА Новости

Робота Федора посадили в космический корабль

19:09, 11 августа 2019
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© Фото предоставлено оргкомитетом конференции "РобоСектор"Робот Федор
Робот Федор
© Фото предоставлено оргкомитетом конференции "РобоСектор"
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Антропоморфного робота "Федора", которому предстоит 22 августа отправиться на Международную космическую станцию, разместили в корабле "Союз МС-14", об этом сообщается в его Twitter.
Ранее сообщалось, что перед полетом на МКС "Федор" сменил имя на Skybot F-850 и получил "голос" для общения с космонавтами. Кроме того, робот завел аккаунт в Twitter. Skybot сейчас находится на "Байконуре", где его готовят к полету на МКС. В вояж киберкосмонавт отправится 22 августа, вернется 7 сентября. После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)КосмосСоюз МСМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоссия
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