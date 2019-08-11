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РИА Новости

Versace извинился перед Китаем за географическую ошибку на футболках

19:11, 11 августа 2019
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© Фото : страница в "Facebook" Yang MiФутболка фирмы Versace на которой административные районы Китая Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства
Футболка фирмы Versace на которой административные районы Китая Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства
© Фото : страница в "Facebook" Yang Mi
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок, на которых специальные административные районы Китая Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, сообщает газета China Daily.
Модный дом Versace принес свои извинения и заявил, что с 24 июля изъял из продажи и уничтожил всю одежду с географической ошибкой.
"Это наша оплошность, и мы глубоко сожалеем о последствиях, которые произошли из-за нас. <…> Мы любим Китай и решительно уважаем его территориальный и национальный суверенитет", — говорится в заявлении модного дома.
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Как сообщает газета, из-за этой ошибки от сотрудничества с Versace отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в Китае. Актриса в воскресенье расторгла контракт с модным домом, который она заключила в июне.
Gianni Versace S.p.A. — итальянская компания, основанная в 1978 году модельером Джанни Версаче. Занимается производством модной одежды, парфюмерии, часов, товаров для дома, аксессуаров и других предметов роскоши. После смерти Джанни в 1997 году управление концерном перешло к его младшей сестре Донателле.
Это не первый случай недовольства китайской аудитории в отношении западного бренда. В ноябре прошлого года разгорелся крупный скандал с Dolce&Gabbana, когда в официальных аккаунтах бренда в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых китайская модель ест палочками итальянские блюда — пиццу, спагетти и канноли, а за кадром мужской голос дает ей советы, как лучше справиться с непростой задачей. Модный дом оказался под шквалом критики китайской общественности. Знаменитый бренд обвинили в сексизме и расизме, готовящееся большое шоу в Шанхае пришлось отменить, так как многие модели и знаменитости отказались от участия.
Китайская модель из скандальной рекламы, которую назвали расистской, спустя два месяца после публикации ролика принесла свои извинения, заявив, что не собиралась проявлять неуважение к соотечественникам. После разразившегося скандала сами итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана также принесли извинения, в том числе на китайском языке. На фоне скандала крупнейшие китайские торговые интернет-платформы сняли с продажи товары бренда.
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23 июля, 08:00РИА Новости
Китаю никто не нужен, он нужен всем
183331714
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Стефано ГаббанаДоменико ДольчеМакаоVersaceДжанни ВерсачеГонконгКитайВ мире
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