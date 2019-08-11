Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T19:21Z
https://ria.ru/20190811/1557392862.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155739/24/1557392411_40:0:604:317_1036x0_80_0_0_3bd637cf148b6df79cfbd478cd7db6ec.jpg
РИА Новости

"Глаза болят". В Сети высмеяли самое уродливое помолвочное кольцо

18:51, 11 августа 2019
21704
© Фото : группа That's It, I'm Ring Shaming: The Wreckoning в FacebookФото обручального кольца
Фото обручального кольца
© Фото : группа That's It, I'm Ring Shaming: The Wreckoning в Facebook
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Сети раскритиковали необычное помолвочное кольцо, фотографии которого один из пользователей опубликовал в закрытой группе в фейсбуке. Об этом сообщает Daily Mail.
В центре кольца расположены три зеленых камня в окружении бриллиантов, причем средний их них можно увидеть лишь сбоку или сверху. Ободок в виде латинской буквы V инкрустирован мелкими синими камешками. Опубликовавший снимки пользователь написал, что все кольцо можно рассмотреть только с определенного угла.
"С какого угла? Оно отвратительно со всех сторон", — отметила в комментариях к фотографии Heather Hayes.
"Это тот угол, когда глаза закрыты?" — спросил другой подписчик.
Свадебная фотосессия
3 августа, 06:48РИА Новости
В Сети раскритиковали мать жениха за наряд "невесты"
"Я бы приняла его, только если бы мне свернули шею", — написала Amy Ferguson-Vargas.
"Это кольцо наизнанку?" — поинтересовался кто-то в комментариях.
Некоторые сравнили кольцо с пинцетом и даже с электрошокером.
Пользователи предположили, что из-за необычной формы украшение быстро запачкается и потускнеет. По мнению других, один из недостатков кольца в том, что цвета камней не сочетаются между собой.
"У меня от него глаза болят!" — высказалась Iris Wallace.
Ювелирные украшения. Архивное фото
2 декабря 2018, 12:31РИА Новости
В США мужчина неудачно сделал девушке предложение
780841439
Обсудить 3
В мире
Популярные комментарии
Политика. Экономика,Наука, Культура итд. Пора РИА делать рубруку "В сети высмеяли".
11 августа, 19:30
НЕНикита Ермаков
800003
Отличное кольцо. Интересно а кто " высмеял в сети"? Те кто купить не в состоянии?
11 августа, 20:53
Ватсон Го
602003
Рекомендуем
Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
РИА
Новости
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
Скриншот видео взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД. 11 августа 2019
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
Монеты и купюры
Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о нервном срыве
Лента
новостей
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Крещение закончилось заявлением в полицию
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Опасные ванные комнаты
Помыться и не умереть. Фото самых нелепых ванных комнат взорвали соцсети
Крещение закончилось заявлением в полицию
В Гатчине священник травмировал годовалого ребенка при крещении
Кардиограмма
Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Футболка фирмы Versace на которой административные районы Китая Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства
Versace извинился перед Китаем за географическую ошибку на футболках
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая. 30 мая 2019
Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении алабаем
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Священника из Гатчины отстранили от службы из-за грубого крещения ребенка
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
В "Росатоме" назвали погибших под Архангельском "элитой ядерного центра"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:31В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
09:30Глава Бурятии рассказал о сложностях работы с инвесторами в лесной отрасли
09:27Народный банк Китая готовится выпустить собственную криптовалюту
09:27Кинолог из Узбекистана установил рекорд в конкурсе "Верный друг" на АрМИ
09:26Узбекский Коканд включили во Всемирный список городов-ремесленников
09:23Южная Корея лишила Японию благоприятных условий для экспорта
09:23Полиция проверяет информацию о стрельбе на свадьбе в Петербурге
09:22Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия
09:20Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
Лента новостейМолния