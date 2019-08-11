"Глаза болят". В Сети высмеяли самое уродливое помолвочное кольцо

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Сети раскритиковали необычное помолвочное кольцо, фотографии которого один из пользователей опубликовал в закрытой группе в фейсбуке. Об этом сообщает В Сети раскритиковали необычное помолвочное кольцо, фотографии которого один из пользователей опубликовал в закрытой группе в фейсбуке. Об этом сообщает Daily Mail

В центре кольца расположены три зеленых камня в окружении бриллиантов, причем средний их них можно увидеть лишь сбоку или сверху. Ободок в виде латинской буквы V инкрустирован мелкими синими камешками. Опубликовавший снимки пользователь написал, что все кольцо можно рассмотреть только с определенного угла.

"С какого угла? Оно отвратительно со всех сторон", — отметила в комментариях к фотографии Heather Hayes.

"Это тот угол, когда глаза закрыты?" — спросил другой подписчик.

"Я бы приняла его, только если бы мне свернули шею", — написала Amy Ferguson-Vargas.

"Это кольцо наизнанку?" — поинтересовался кто-то в комментариях.

Некоторые сравнили кольцо с пинцетом и даже с электрошокером.

Пользователи предположили, что из-за необычной формы украшение быстро запачкается и потускнеет. По мнению других, один из недостатков кольца в том, что цвета камней не сочетаются между собой.