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РИА Новости

Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант

18:52, 11 августа 2019
81706
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018
Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ученые обнаружили мутацию в генах британского рок-певца, одного из основателей и участника группы Black Sabbath Оззи Осборна, которая дала ему способность употреблять алкоголь в больших количествах и определила его предрасположенность к наркотической зависимости. Об этом рассказал профессор Медицинской школы Университета Индианы Билл Салливан, сообщает газета New York Post.
"Оззи действительно генетический мутант", — написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
В 2010 году ученые компании Knome, Inc. из Массачусетса, занимающейся исследованиями генов, решили изучить необычные человеческие ДНК и вышли на связь с Осборном. Проведя тесты, они обнаружили, что певец обладает ранее не исследованной мутацией, которая сделала его практически невосприимчивым к длительному воздействию алкоголя.
По словам Салливана, вариации генов влияют на поведение человека. У некоторых людей, например, возникает пристрастие к сладкому, некоторые разновидности генов обуславливают повышенный интерес к кофе. Гены также влияют не только на базовые эмоции, сексуальность, но даже на политические взгляды людей.
Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн
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Открытия - РИА НаукаМассачусетсОззи Осборн
Популярные комментарии
Автор не знает, видимо, что абсолютно все люди мутанты. В ДНК любого человека огромное кол-во мутаций, благодаря которым мы все разные.
11 августа, 19:06
hiusversus
6320003
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