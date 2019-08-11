Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант

Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ученые обнаружили мутацию в генах британского рок-певца, одного из основателей и участника группы Black Sabbath Оззи Осборна, которая дала ему способность употреблять алкоголь в больших количествах и определила его предрасположенность к наркотической зависимости. Об этом рассказал профессор Медицинской школы Университета Индианы Билл Салливан, сообщает газета Ученые обнаружили мутацию в генах британского рок-певца, одного из основателей и участника группы Black Sabbath Оззи Осборна, которая дала ему способность употреблять алкоголь в больших количествах и определила его предрасположенность к наркотической зависимости. Об этом рассказал профессор Медицинской школы Университета Индианы Билл Салливан, сообщает газета New York Post

"Оззи действительно генетический мутант", — написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.

В 2010 году ученые компании Knome, Inc. из Массачусетса, занимающейся исследованиями генов, решили изучить необычные человеческие ДНК и вышли на связь с Осборном. Проведя тесты, они обнаружили, что певец обладает ранее не исследованной мутацией, которая сделала его практически невосприимчивым к длительному воздействию алкоголя.