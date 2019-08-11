Аспирант ИТМО стал лучшим программистом мира по итогам Google Code Jam

Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич стал победителем международного соревнования по программированию Google Code Jam в шестой раз, сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.
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Финал международного турнира по программированию состоялся в пятницу, 9 августа, в Сан-Франциско. Ежегодно в Google Jam принимает участие более 50 тысяч программистов со всего мира, из которых в финал выходят только 25 лучших. Среди них также выпускники Университета ИТМО Борис Минаев и Евгений Капун.
Короткевич стал рекордсменом – такого количества побед в турнире пока не удалось достичь ни одному участнику. Он также является двукратным победителем международного чемпионата мира по программированию ICPC (2013 и 2015 годов), пятикратным победителем "Яндекс.Алгоритма", а также победителем и призером других международных соревнований.