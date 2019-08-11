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РИА Новости

Совбез ООН осудил атаку на сотрудников миссии в Ливии

18:37, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПятиметровый бронзовый револьвер с завязанным в узел дулом (скульптор Карл Рейтерсверд) перед фасадом здания ООН в Нью-Йорке
Пятиметровый бронзовый револьвер с завязанным в узел дулом (скульптор Карл Рейтерсверд) перед фасадом здания ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пятиметровый бронзовый револьвер с завязанным в узел дулом (скульптор Карл Рейтерсверд) перед фасадом здания ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 11 авг - РИА Новости. Совбез ООН выпустил заявление для прессы, в котором осудил атаку на сотрудников миссии ООН в ливийском Бенгази и призвал привлечь виновных к ответственности.
Ранее сообщалось, что три сотрудника миссии ООН погибли в результате взрыва заминированной машины перед продовольственным рынком на западе Бенгази. В субботу по инициативе Франции прошло экстренное заседание СБ ООН в связи с этим инцидентом. Все участники осудили нападение, призвали стороны соблюдать перемирие в честь праздника Ид аль-Адха.
"Члены Совета Безопасности решительно осудили нападение на Конвой ООН 10 августа 2019 года в Бенгази. Те, кто стоит за атакой, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности", - сказано в заявлении.
Члены Совета Безопасности выразили поддержку перемирию между сторонами, отмечается в заявлении. Перемирие должно сопровождаться мерами укрепления доверия между сторонами, сказано в документе.
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Ливийская национальная армия под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении огня с субботы по понедельник в связи с праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Соперники Хафтара – правительство национального согласия (ПНС) – объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия чуть ранее в субботу.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Халифа ХафтарСовет Безопасности ООНМуаммар КаддафиФранцияЛивияООНВ мире
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