Совбез ООН осудил атаку на сотрудников миссии в Ливии

Пятиметровый бронзовый револьвер с завязанным в узел дулом (скульптор Карл Рейтерсверд) перед фасадом здания ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

Пятиметровый бронзовый револьвер с завязанным в узел дулом (скульптор Карл Рейтерсверд) перед фасадом здания ООН в Нью-Йорке

ООН, 11 авг - РИА Новости. Совбез ООН выпустил заявление для прессы, в котором осудил атаку на сотрудников миссии ООН в ливийском Бенгази и призвал привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что три сотрудника миссии ООН погибли в результате взрыва заминированной машины перед продовольственным рынком на западе Бенгази. В субботу по инициативе Франции прошло экстренное заседание СБ ООН в связи с этим инцидентом. Все участники осудили нападение, призвали стороны соблюдать перемирие в честь праздника Ид аль-Адха.

"Члены Совета Безопасности решительно осудили нападение на Конвой ООН 10 августа 2019 года в Бенгази. Те, кто стоит за атакой, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности", - сказано в заявлении.

Члены Совета Безопасности выразили поддержку перемирию между сторонами, отмечается в заявлении. Перемирие должно сопровождаться мерами укрепления доверия между сторонами, сказано в документе.

Ливийская национальная армия под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении огня с субботы по понедельник в связи с праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Соперники Хафтара – правительство национального согласия (ПНС) – объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия чуть ранее в субботу.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.