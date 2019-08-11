Бывшие партнеры по коалиции в Австрии хотят объединиться с партией Курца

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Руководство Австрийской партии свободы (АПС) хочет восстановить правительственную коалицию с Австрийской народной партией (АНП), распавшуюся в связи со скандальным видео с участием бывшего лидера АПС и экс-вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, заявил нынешний глава АПС Норберт Хофер.

АНП сейчас возглавляет экс-канцлер страны Себастьян Курц.

Правительственная коалиция АНП и АНС в Австрии распалась после публикации видео с участием Хайнца-Кристиана Штрахе, который был вынужден уйти с поста лидера партии и вице-канцлера. После ухода Штрахе бывший тогда канцлером Себастьян Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы.

"Либо мы создаем коалицию с АНП, продолжаем сотрудничество, либо мы – оппозиционная партия", - заявил Хофер агентству APA

"Моя цель – продолжить популярную коалицию между АПС и АНП на федеральном уровне. Я убежден, что это лучший вариант для Австрии", - добавил он.

В середине мая, за неделю до выборов в Европарламент, крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальную видеозапись с участием Штрахе, на которой он якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой". По словам Штрахе, эта женщина является гражданкой Латвии, а по последним сообщениям СМИ - боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль.

При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе был вынужден подать в отставку.