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РИА Новости

Бывшие партнеры по коалиции в Австрии хотят объединиться с партией Курца

18:36, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНорберт Хофер
Норберт Хофер
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Норберт Хофер. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Руководство Австрийской партии свободы (АПС) хочет восстановить правительственную коалицию с Австрийской народной партией (АНП), распавшуюся в связи со скандальным видео с участием бывшего лидера АПС и экс-вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, заявил нынешний глава АПС Норберт Хофер.
АНП сейчас возглавляет экс-канцлер страны Себастьян Курц.
Правительственная коалиция АНП и АНС в Австрии распалась после публикации видео с участием Хайнца-Кристиана Штрахе, который был вынужден уйти с поста лидера партии и вице-канцлера. После ухода Штрахе бывший тогда канцлером Себастьян Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы.
"Либо мы создаем коалицию с АНП, продолжаем сотрудничество, либо мы – оппозиционная партия", - заявил Хофер агентству APA.
"Моя цель – продолжить популярную коалицию между АПС и АНП на федеральном уровне. Я убежден, что это лучший вариант для Австрии", - добавил он.
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Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе пообещал вернуться в политику
В середине мая, за неделю до выборов в Европарламент, крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальную видеозапись с участием Штрахе, на которой он якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой". По словам Штрахе, эта женщина является гражданкой Латвии, а по последним сообщениям СМИ - боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль.
При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе был вынужден подать в отставку.
Публикация стремительно привела к внутриполитическому кризису в Австрии: за отставкой Штрахе последовала отставка всего правительства страны во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем. Страну ждут досрочные выборы 29 сентября.
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