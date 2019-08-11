В Приморском крае объявили штормовое предупреждение

"В связи со смещением активного атмосферного фронта и косвенным влиянием тайфуна "Лекима" вечером 11 августа, ночью и днём 12 августа в западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края ожидается сильный дождь с количеством (15-45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее)", - говорится в сообщении.