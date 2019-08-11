В Приморском крае объявили штормовое предупреждение

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за дождей в районах Приморья, ожидаемых из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна "Лекима", сообщается на официальном сайте Примгидромета.
"В связи со смещением активного атмосферного фронта и косвенным влиянием тайфуна "Лекима" вечером 11 августа, ночью и днём 12 августа в западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края ожидается сильный дождь с количеством (15-45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на остальной территории региона ожидаются умеренные, местами сильные дожди, в отдельных районах гроза, усиление ветра до 18 метров в секунду. Кроме того, на реках западных и центральных районов возможны подъемы уровня воды на 0,6 - 1,4 метра, подтопления пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог.
"Наиболее паводкоопасные районы – Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский, Тернейский, Чугуевский, Яковлевский, Анучинский", - отмечается в сообщении.