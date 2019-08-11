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РИА Новости

В Йемене заявили о военных машинах из ОАЭ на стороне сепаратистов в Адене

18:31, 11 августа 2019
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© Flickr / Brian Harrington SpierГород Аден, Йемен
Город Аден, Йемен
© Flickr / Brian Harrington Spier
Город Аден, Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Майсари заявил, что 400 военных машин из ОАЭ были задействованы в боях на стороне сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена в Адене.
В Адене, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны переехало правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства и сепаратистов-сторонников Переходного совета Южного Йемена. Уже 40 человек погибли, 260 были ранены. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией выступает на стороне властей. Йеменский военный источник сообщал РИА Новости, что арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям йеменских сепаратистов в Адене.
"Четыреста эмиратских (военных) автомобилей принимали участие в бою. Мы сражались с ними примитивным оружием", - сообщил аль-Майсари в Twitter.
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По словам министра, Саудовская Аравия "четыре дня молчала относительно того, что происходило в Адене". Кроме того, аль-Майсари назвал подозрительным "молчание администрации йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади".
Саудовская Аравия в ночь на 11 августа призвала стороны конфликта в Адене провести экстренные переговоры на территории королевства. Йеменские сепаратисты согласились на прекращение огня.
В Йемене с 2014 года идет гражданская война между силами Хади и шиитскими повстанцами-хуситами, с 2015 года на стороне властей выступает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы заняли Сану, правительство переехало в крупный южный порт Аден. В 2017 году в Адене был параллельно создан сепаратистский Переходный совет Южного Йемена.
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