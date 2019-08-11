В Йемене заявили о военных машинах из ОАЭ на стороне сепаратистов в Адене

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Майсари заявил, что 400 военных машин из ОАЭ были задействованы в боях на стороне сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена в Адене.

В Адене, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны переехало правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства и сепаратистов-сторонников Переходного совета Южного Йемена. Уже 40 человек погибли, 260 были ранены. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией выступает на стороне властей. Йеменский военный источник сообщал РИА Новости, что арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям йеменских сепаратистов в Адене.

"Четыреста эмиратских (военных) автомобилей принимали участие в бою. Мы сражались с ними примитивным оружием", - сообщил аль-Майсари в Twitter.

По словам министра, Саудовская Аравия "четыре дня молчала относительно того, что происходило в Адене". Кроме того, аль-Майсари назвал подозрительным "молчание администрации йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади".

Саудовская Аравия в ночь на 11 августа призвала стороны конфликта в Адене провести экстренные переговоры на территории королевства. Йеменские сепаратисты согласились на прекращение огня.