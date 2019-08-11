МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Солист группы Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс, сообщает People.
46-летний музыкант и 29-летняя модель сыграли свадьбу через полтора года после помолвки.
Молодожены поделились фотографиями с церемонии в Инстаграме с подписью "мистер и миссис Беллами".
В начале недели Эванс сообщала в Сети, что до свадьбы "осталось пять дней".
У Muse сейчас проходит гастрольный тур по Европе, в сентябре группа едет с концертами в Норвегию.
Ранее Мэттью Беллами был помолвлен с Кейт Хадсон, но они расстались в 2014 году.
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