МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Солист группы Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс, . Солист группы Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс, сообщает People.

46-летний музыкант и 29-летняя модель сыграли свадьбу через полтора года после помолвки.

Молодожены поделились фотографиями с церемонии в Инстаграме с подписью "мистер и миссис Беллами".

В начале недели Эванс сообщала в Сети, что до свадьбы "осталось пять дней".

У Muse сейчас проходит гастрольный тур по Европе, в сентябре группа едет с концертами в Норвегию.