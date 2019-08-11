Во Флориде задержали мужчину, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы американской Флориды задержали 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart – магазине той же сети, где произошла стрельба 3 августа в Техасе, сообщает телеканал Правоохранительные органы американской Флориды задержали 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart – магазине той же сети, где произошла стрельба 3 августа в Техасе, сообщает телеканал ABC

По данным полиции, Клейтона задержали в пятницу. Перед этим, 6 августа, он опубликовал на Facebook запись, в которой заявил, что вскоре получит свою винтовку AR-15, и призвал людей не ходить в Walmart на следующей неделе.

"Как представляется, Клейтон является сторонником идеологии о превосходстве белой расы, раньше он неоднократно публиковал угрозы на Facebook, используя фейковые аккаунты", - приводит телеканал заявление представителей правоохранительного департамента Флориды.

Клейтон обвиняется в запугивании, сейчас он находится в тюрьме.

Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.