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РИА Новости

Во Флориде задержали мужчину, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете

17:43, 11 августа 2019
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© AP Photo / John MinchilloПолиция на месте преступления
Полиция на месте преступления
© AP Photo / John Minchillo
Полиция на месте преступления . Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы американской Флориды задержали 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart – магазине той же сети, где произошла стрельба 3 августа в Техасе, сообщает телеканал ABC.
По данным полиции, Клейтона задержали в пятницу. Перед этим, 6 августа, он опубликовал на Facebook запись, в которой заявил, что вскоре получит свою винтовку AR-15, и призвал людей не ходить в Walmart на следующей неделе.
"Как представляется, Клейтон является сторонником идеологии о превосходстве белой расы, раньше он неоднократно публиковал угрозы на Facebook, используя фейковые аккаунты", - приводит телеканал заявление представителей правоохранительного департамента Флориды.
Клейтон обвиняется в запугивании, сейчас он находится в тюрьме.
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Вчера, 06:09Культура
Выход триллера "Охота" в США отменили из-за инцидентов со стрельбой
Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
Президент США Дональд Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.
Полицейские
9 августа, 22:48РИА Новости
Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы
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