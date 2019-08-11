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РИА Новости

ВСУ укрепляют позиции около Донецкой фильтровальной станции, заявили в ДНР

17:36, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкДонецкая фильтровальная станция
Донецкая фильтровальная станция
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские силовики в нарушении Минских соглашений оборудуют позиции в 200 метрах от Донецкой фильтровальной станции, заявили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Вооруженные формирования противника, используя согласованный контактной группой всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня, открыто укрепляют свои позиции в непосредственной близости от важнейшего инфраструктурного объекта – Донецкой фильтровальной станции, возводя дополнительные фортификационные сооружения на расстоянии 200 метров от станции", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, это нарушает договоренности "по обеспечению безопасности в районе критически важного объекта гражданской инфраструктуры".
"Оборудование фортификационных сооружений вблизи таких объектов является прямым нарушением Минских соглашений, а также достигнутых договоренностей в рамках обязательств о прекращении огня и о применении сторонами дополнительных мер его усиления и контроля", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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В начале 2017 года в ДНР заявили, что украинские силовики приблизили свои позиции к станции, число обстрелов в этом районе увеличилось. Вопрос обеспечения безопасности вокруг объекта обсуждался и на встречах в Минске. В ДНР предлагали сделать станцию одним из участков разведения сил и средств сторон.
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