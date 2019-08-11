ВСУ укрепляют позиции около Донецкой фильтровальной станции, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские силовики в нарушении Минских соглашений оборудуют позиции в 200 метрах от Донецкой фильтровальной станции, заявили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Вооруженные формирования противника, используя согласованный контактной группой всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня, открыто укрепляют свои позиции в непосредственной близости от важнейшего инфраструктурного объекта – Донецкой фильтровальной станции, возводя дополнительные фортификационные сооружения на расстоянии 200 метров от станции", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, это нарушает договоренности "по обеспечению безопасности в районе критически важного объекта гражданской инфраструктуры".

"Оборудование фортификационных сооружений вблизи таких объектов является прямым нарушением Минских соглашений, а также достигнутых договоренностей в рамках обязательств о прекращении огня и о применении сторонами дополнительных мер его усиления и контроля", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта она неоднократно подвергалась обстрелам.