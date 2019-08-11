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РИА Новости

В Гонконге протестующие атаковали полицию бутылками с зажигательной смесью

17:21, 11 августа 2019
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© REUTERS / Thomas PeterПолиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в районе Гонконга Тайвай. 10 августа 2019
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в районе Гонконга Тайвай. 10 августа 2019
© REUTERS / Thomas Peter
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Демонстранты в Гонконге атаковали полицию бутылками с зажигательной смесью, сообщило китайское издание People's Daily.
По данным South China Morning Post, одного полицейского доставили в больницу с ожогами.
Ранее издание RTHK написало, что за последние дни девять стражей правопорядка пострадали из-за лазеров, которыми демонстранты умышленно их ослепляют. Трое правоохранителей попали в больницы с воспалением области глазницы.
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Очередная акция протеста прошла в выходные в Гонконге. В воскресенье по меньшей мере в трех районах произошли столкновения демонстрантов с полицией, стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона толпы.
В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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казалось бы..ну тут то причём Америка то вообще?)) Кстати, если США с лица земли сотрут, то боюсь даже представить, какие проблемы у РФ начнутся. Забыли про кризис 2009 года? Хотя он просто начался с разорения нескольких банков
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