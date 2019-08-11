В Гонконге протестующие атаковали полицию бутылками с зажигательной смесью

Очередная акция протеста прошла в выходные в Гонконге. В воскресенье по меньшей мере в трех районах произошли столкновения демонстрантов с полицией, стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона толпы.

В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.