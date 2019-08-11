Премьер Швеции осудил попытку теракта в Норвегии

Стрельба в мечети в коммуне Берум близ Осло произошла в субботу вечером. Один человек убит, преступник арестован, в мечети найдено несколько единиц оружия. Полиция Норвегии заявила в воскресенье, что будет расследовать произошедшее как попытку теракта.