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РИА Новости

Премьер Швеции осудил попытку теракта в Норвегии

17:19, 11 августа 2019
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© AP Photo / Fredrik VarfjellПолиция Осло, Норвегия
Полиция Осло, Норвегия
© AP Photo / Fredrik Varfjell
СТОКГОЛЬМ, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Левен в воскресенье осудил попытку теракта в мечети в пригороде Осло.
"Я решительно осуждаю вчерашнюю попытку теракта в мечети коммуны Берум в пригороде Осло. С экстремистской ненавистью и насилием необходимо бороться общими усилиями всего общества", - написал Левен в Twtter.
Стрельба в мечети в коммуне Берум близ Осло произошла в субботу вечером. Один человек убит, преступник арестован, в мечети найдено несколько единиц оружия. Полиция Норвегии заявила в воскресенье, что будет расследовать произошедшее как попытку теракта.
Норвежская полиция
Вчера, 01:10РИА Новости
Стрелявший в норвежской мечети, возможно, убил свою родственницу
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Стефан ЛевенШвецияНорвегияВ мире
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