Проблему "черных лесорубов" под Архангельском решают при помощи фотоловушек

ДЕРЕВНЯ КОНОНОВСКАЯ (Архангельская область), 11 авг - РИА Новости. Проблема "черных лесорубов" в Архангельской области решается при помощи установки фотоловушек, сообщил глава лесопромышленной группы компаний "УЛК" Владимир Буторин РИА Новости в кулуарах V Чемпионата России "Лесоруб XXI века".
"У нас есть в Архангельской области проблема "черных лесорубов", но она становится все меньше, так как на сегодня с "черными лесорубами" бороться проще, например, с помощью фотоловушек", - сказал он.
В группу компаний "УЛК" входят 4 леспромхоза, 4 лесоперерабатывающих завода, строительный и семеноводческий комплексы, а также теплоэнергетическая компания. В 2018 году заготовка леса составила 2,28 миллиона кубометров. В 2019 году перед руководителями леспромхозов стоит план по заготовке 3,8 миллиона кубометров. Объемы переработки в 2019 году составят 2 миллиона 450 тысяч кубометров сырья, выпуск - 1,151 миллиона кубометров сухих пиломатериалов, производство - 210 тысяч тонн пеллет.