Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T17:17Z
https://ria.ru/20190811/1557391638.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150007/92/1500079263_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_831f2b2a5f31d44e1bf4fd7c45bce8ce.jpg
РИА Новости

Проблему "черных лесорубов" под Архангельском решают при помощи фотоловушек

17:17, 11 августа 2019
1096
© РИА Новости / Антон ДенисовРубка леса
Рубка леса
© РИА Новости / Антон Денисов
Рубка леса. Архивное фото
ДЕРЕВНЯ КОНОНОВСКАЯ (Архангельская область), 11 авг - РИА Новости. Проблема "черных лесорубов" в Архангельской области решается при помощи установки фотоловушек, сообщил глава лесопромышленной группы компаний "УЛК" Владимир Буторин РИА Новости в кулуарах V Чемпионата России "Лесоруб XXI века".
"У нас есть в Архангельской области проблема "черных лесорубов", но она становится все меньше, так как на сегодня с "черными лесорубами" бороться проще, например, с помощью фотоловушек", - сказал он.
Владимир Бурматов
5 августа, 13:21РИА Новости
В горящих лесах Сибири промышляют "черные лесорубы", заявил депутат
В группу компаний "УЛК" входят 4 леспромхоза, 4 лесоперерабатывающих завода, строительный и семеноводческий комплексы, а также теплоэнергетическая компания. В 2018 году заготовка леса составила 2,28 миллиона кубометров. В 2019 году перед руководителями леспромхозов стоит план по заготовке 3,8 миллиона кубометров. Объемы переработки в 2019 году составят 2 миллиона 450 тысяч кубометров сырья, выпуск - 1,151 миллиона кубометров сухих пиломатериалов, производство - 210 тысяч тонн пеллет.
3561016
Обсудить 1
Архангельская областьРоссияЭкономика
Рекомендуем
Екатерина Семенова
Омбудсмен проконтролирует ситуацию с долгами дворника из Воскресенска
РИА
Новости
Российские рубли
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
Первый полет новейшего беспилотника Охотник
Китайские СМИ восхитились новейшим российским БПЛА "Охотник"
Скорая помощь в Санкт-Петербурге
Поссорившиеся петербуржцы устроили потасовку и перестрелку у "Бургер Кинга"
Лента
новостей
Будущий российский бомбардировщик шестого поколения ПАК-ДА
NI оценил российский бомбардировщик "шестого поколения" ПАК ДА
Летний день в Петербурге
Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге
Слитки золота
Bloomberg: Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Авианосец класса Nimitz Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море. 21 мая 2019
NI спрогнозировал печальные для США последствия морской войны с Россией
Скриншот видео взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД. 11 августа 2019
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla рассказал подробности инцидента
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в районе Гонконга Тайвай. 10 августа 2019
В Гонконге протестующие атаковали полицию бутылками с зажигательной смесью
Города мира. Лондон
Лондон планирует задействовать "поправку Магнитского" после Brexit
Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Губернатор Иркутской области назвал число пострадавших от паводков
Пожарные во время работы
В зоне отдыха в Ростове-на-Дону потушили возгорание зарослей камыша
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Боевики атаковали базу Хмеймим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
08:50Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"
08:47Медведев напомнил об ответственности прикаспийских стран за стабильность
08:44Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 33 человек
08:43В ДНР заявили о минометном обстреле жилого района со стороны ВСУ
08:41Глава Бурятии назвал причину природных пожаров в регионе
08:41При обрушении здания на Пхукете в Таиланде погиб человек
08:37В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
08:35Бурятия обсудит поставки халяльной баранины в Пакистан
Лента новостейМолния