Проблему "черных лесорубов" под Архангельском решают при помощи фотоловушек

ДЕРЕВНЯ КОНОНОВСКАЯ (Архангельская область), 11 авг - РИА Новости. Проблема "черных лесорубов" в Архангельской области решается при помощи установки фотоловушек, сообщил глава лесопромышленной группы компаний "УЛК" Владимир Буторин РИА Новости в кулуарах V Чемпионата России "Лесоруб XXI века".

"У нас есть в Архангельской области проблема "черных лесорубов", но она становится все меньше, так как на сегодня с "черными лесорубами" бороться проще, например, с помощью фотоловушек", - сказал он.