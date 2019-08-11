В Якутии при обрушении горной породы на руднике пострадал человек

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при обрушении горной породы на руднике в Оймяконском районе Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"При производстве очистных работ произошло обрушение горной породы на руднике "Сарылах", под завалами имеется один пострадавший", - сказал собеседник агентства.