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РИА Новости

В Якутии при обрушении горной породы на руднике пострадал человек

17:10, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при обрушении горной породы на руднике в Оймяконском районе Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"При производстве очистных работ произошло обрушение горной породы на руднике "Сарылах", под завалами имеется один пострадавший", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в момент обрушения породы на месте ЧП находились 16 человек, 15 из них самостоятельно эвакуировались. Задымленности в руднике нет. На место ЧП направлены пять горноспасателей.
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