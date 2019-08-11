В зоне отдыха в Ростове-на-Дону потушили возгорание зарослей камыша

Пожарные во время работы. Архивное фото

Пожарные во время работы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 авг - РИА Новости. Камыш выгорел на площади 800 квадратных метров в левобережной части Ростова-на-Дону, пожар ликвидирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

По его словам, в 12.38 мск поступило сообщение о загорании камыша на улице Левобережная, 91. Вытянутая вдоль Дона Левобережная улица - популярное место отдыха (Левбердон), там расположены много кафе и шашлычных.

В 15.52 пожар был локализован на площади 800 квадратных метров.

"В 16.33 пожар ликвидирован", - сказал собеседник.