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РИА Новости

В зоне отдыха в Ростове-на-Дону потушили возгорание зарослей камыша

17:07, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПожарные во время работы
Пожарные во время работы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пожарные во время работы. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 авг - РИА Новости. Камыш выгорел на площади 800 квадратных метров в левобережной части Ростова-на-Дону, пожар ликвидирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
По его словам, в 12.38 мск поступило сообщение о загорании камыша на улице Левобережная, 91. Вытянутая вдоль Дона Левобережная улица - популярное место отдыха (Левбердон), там расположены много кафе и шашлычных.
В 15.52 пожар был локализован на площади 800 квадратных метров.
"В 16.33 пожар ликвидирован", - сказал собеседник.
В тушении были задействованы около 30 человек.
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