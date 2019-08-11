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РИА Новости

Лондон планирует задействовать "поправку Магнитского" после Brexit

17:03, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Города мира. Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство Великобритании намерено ввести в действие принятую в прошлом году "поправку Магнитского" к закону о санкциях после выхода из Евросоюза, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своей статье для издания Telegraph.
"Я ознакомился с опытом Канады по применению "Акта Магнитского" для введения ограничений на выдачу виз и замораживания активов ответственных за грубые нарушения прав человека. Когда мы покинем ЕС и будем самостоятельно контролировать наши санкционные правила, правительство введет в действие "положения Магнитского" из закона о санкциях Великобритании", - заявил Рааб.
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Без шума и брызг. Британию пугают "черной дырой". И это – не BrexitБританская армия боится русских танков. Авиация – самолетов. Разведка – шпионов. Киберспецназ – хакеров. Этак русских на всех не хватит. Пришлось королевскому флоту подсуетиться. Мол, если ко всем русские только идут, то те, что на "Варшавянке", может, уже здесь
По его словам, "это означает, что нарушители прав человека по всему миру столкнутся с последствиями своих действий, их активы в Соединенном Королевстве будут заморожены, и им будет запрещено сюда приезжать". "Мы обеспечим то, что глобальная Британия не будет безопасным убежищем для тех, кто наживается, пытая других", - добавил глава МИД.
В марте 2018 года в Британии вступил в силу закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского", позволяющей британским властям вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека. Закон будет применяться после выхода Великобритании из ЕС.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
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Сергей МагнитскийВеликобританияВ мире
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