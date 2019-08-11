Лондон планирует задействовать "поправку Магнитского" после Brexit

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство Великобритании намерено ввести в действие принятую в прошлом году "поправку Магнитского" к закону о санкциях после выхода из Евросоюза, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своей статье для издания Telegraph.

"Я ознакомился с опытом Канады по применению "Акта Магнитского" для введения ограничений на выдачу виз и замораживания активов ответственных за грубые нарушения прав человека. Когда мы покинем ЕС и будем самостоятельно контролировать наши санкционные правила, правительство введет в действие "положения Магнитского" из закона о санкциях Великобритании", - заявил Рааб.

По его словам, "это означает, что нарушители прав человека по всему миру столкнутся с последствиями своих действий, их активы в Соединенном Королевстве будут заморожены, и им будет запрещено сюда приезжать". "Мы обеспечим то, что глобальная Британия не будет безопасным убежищем для тех, кто наживается, пытая других", - добавил глава МИД.

В марте 2018 года в Британии вступил в силу закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского", позволяющей британским властям вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека. Закон будет применяться после выхода Великобритании из ЕС.