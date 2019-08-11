Омбудсмен проконтролирует ситуацию с долгами дворника из Воскресенска

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова взяла на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая "задолжала" два миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Ранее в СМИ сообщалось, что с жительницы подмосковного Воскресенска, которая работает дворником, пытаются взыскать долг в 2 миллиарда рублей. Уточняется, что женщина во время устройства на работу не ознакомилась с содержанием документов, которые подписала, и стала учредителем фирмы, на которую преступники оформили кредит.

"В этом конкретном случае все оказалось достаточно банально: персональные данные человека "слила" налоговая служба. Что касается истории дворника из Воскресенска – ей однозначно нужно помогать, сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет. Мы готовы подключаться, дело я беру на личный контроль", - сказала Семенова.