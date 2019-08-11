Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T17:08Z
https://ria.ru/20190811/1557391304.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/65926/76/659267645_0:0:1333:751_1036x0_80_0_0_e085a4651f30baf0cf3c48ba9db3faf7.jpg
РИА Новости

Омбудсмен проконтролирует ситуацию с долгами дворника из Воскресенска

16:59, 11 августа 2019
16647
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕкатерина Семенова
Екатерина Семенова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Екатерина Семенова. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова взяла на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая "задолжала" два миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Ранее в СМИ сообщалось, что с жительницы подмосковного Воскресенска, которая работает дворником, пытаются взыскать долг в 2 миллиарда рублей. Уточняется, что женщина во время устройства на работу не ознакомилась с содержанием документов, которые подписала, и стала учредителем фирмы, на которую преступники оформили кредит.
Вид через иллюминатор самолета
5 августа, 16:25РИА Новости
В Петербурге женщина-пилот не смогла вылететь в рейс до погашения долга
"В этом конкретном случае все оказалось достаточно банально: персональные данные человека "слила" налоговая служба. Что касается истории дворника из Воскресенска – ей однозначно нужно помогать, сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет. Мы готовы подключаться, дело я беру на личный контроль", - сказала Семенова.
Омбудсмен добавила, что данная ситуация не единичная. По её словам, параллельно идет следствие по еще одному подобному делу, где человек полтора года пытается доказать, что ни разу не был в том городе, где на него оформлена компания, которая отмывала деньги.
146166102617
Обсудить 24
Екатерина СеменоваМосковская областьВоскресенскОбщество
Популярные комментарии
Демократию содержать надо, кому как не дворнику. Ведь это его власть.
11 августа, 17:02
vvab6
14431026
И при этом нахваливают -как прекрасно цфровизация, как надо создать единую базу на человека - налоговики, полиция, медицинские учреждения, банки - лей информацию как из ведра. А потом "дворники", которыми станут больше половины населения будут объясняться, что они в жизни не видели таких денег.
11 августа, 18:47
НЛНаталья Лобова
3520004
Рекомендуем
Монеты и купюры
Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о нервном срыве
РИА
Новости
Российские рубли
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
Крещение закончилось заявлением в полицию
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
Лента
новостей
Авианосец класса Nimitz Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море. 21 мая 2019
NI спрогнозировал печальные для США последствия морской войны с Россией
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Священника из Гатчины отстранили от службы из-за грубого крещения ребенка
Опасные ванные комнаты
Помыться и не умереть. Фото самых нелепых ванных комнат взорвали соцсети
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Крещение закончилось заявлением в полицию
В Гатчине священник травмировал годовалого ребенка при крещении
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая. 30 мая 2019
Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении алабаем
Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
Министр просвещения России Ольга Васильева
В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
08:50Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"
08:47Медведев напомнил об ответственности прикаспийских стран за стабильность
08:44Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 33 человек
08:43В ДНР заявили о минометном обстреле жилого района со стороны ВСУ
08:41Глава Бурятии назвал причину природных пожаров в регионе
08:41При обрушении здания на Пхукете в Таиланде погиб человек
08:37В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
08:35Бурятия обсудит поставки халяльной баранины в Пакистан
Лента новостейМолния