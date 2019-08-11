Омбудсмен проконтролирует ситуацию с долгами дворника из Воскресенска

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова взяла на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая "задолжала" два миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Ранее в СМИ сообщалось, что с жительницы подмосковного Воскресенска, которая работает дворником, пытаются взыскать долг в 2 миллиарда рублей. Уточняется, что женщина во время устройства на работу не ознакомилась с содержанием документов, которые подписала, и стала учредителем фирмы, на которую преступники оформили кредит.
"В этом конкретном случае все оказалось достаточно банально: персональные данные человека "слила" налоговая служба. Что касается истории дворника из Воскресенска – ей однозначно нужно помогать, сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет. Мы готовы подключаться, дело я беру на личный контроль", - сказала Семенова.
Омбудсмен добавила, что данная ситуация не единичная. По её словам, параллельно идет следствие по еще одному подобному делу, где человек полтора года пытается доказать, что ни разу не был в том городе, где на него оформлена компания, которая отмывала деньги.