Джонни Депп отправится в тур по Европе с Hollywood Vampires

Актер Джонни Депп и гитарист Джо Перри во время выступления в составе группы Hollywood Vampires на сцене спортивного комплекса "Олимпийский". 28 мая 2018

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Актер и гитарист Джо Перри рассказал, что Hollywood Vampires планируют тур по Европе и Великобритании с участием Джонни Деппа в поддержку своего последнего альбома Rise, . Актер и гитарист Джо Перри рассказал, что Hollywood Vampires планируют тур по Европе и Великобритании с участием Джонни Деппа в поддержку своего последнего альбома Rise, сообщает портал Music-News.

Для актера гастроли станут приоритетом после того, как он закончит съемки в драме "Минамата" о Второй мировой войне и в фильме "В ожидании варваров" по одноименному роману Дж. М. Кутзее о британском судье, который живет в колониальном городе и начинает сомневаться в преданности своей стране.

Перри подчеркнул, что Депп написал тексты к большинству песен Rise.

"Мы поняли, что Hollywood Vampires могут быть больше, чем просто кавер-группа. Джонни показал нам книгу стихов, которые он написал для песен", - рассказал он.