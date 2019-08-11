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РИА Новости
Культура

Джонни Депп отправится в тур по Европе с Hollywood Vampires

17:05, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Актер Джонни Депп и гитарист Джо Перри во время выступления в составе группы Hollywood Vampires на сцене спортивного комплекса "Олимпийский". 28 мая 2018
Актер Джонни Депп и гитарист Джо Перри во время выступления в составе группы Hollywood Vampires на сцене спортивного комплекса Олимпийский. 28 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Актер и гитарист Джо Перри рассказал, что Hollywood Vampires планируют тур по Европе и Великобритании с участием Джонни Деппа в поддержку своего последнего альбома Rise, сообщает портал Music-News.
Для актера гастроли станут приоритетом после того, как он закончит съемки в драме "Минамата" о Второй мировой войне и в фильме "В ожидании варваров" по одноименному роману Дж. М. Кутзее о британском судье, который живет в колониальном городе и начинает сомневаться в преданности своей стране.
Перри подчеркнул, что Депп написал тексты к большинству песен Rise.
"Мы поняли, что Hollywood Vampires могут быть больше, чем просто кавер-группа. Джонни показал нам книгу стихов, которые он написал для песен", - рассказал он.
Почти весь новый альбом был создан на студии Джонни Деппа, кроме кавера на композицию Heroes Дэвида Боуи, которую группа записала в Habsa Tonstudio в Берлине, где музыкант работал над оригиналом.
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