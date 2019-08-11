Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило в воскресенье о нормальном радиационном фоне в городе в связи с неподтвержденными данными СМИ о его возможном ухудшении.

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский сообщил на своей странице в Facebook , что направил руководству города, а также регионального управления МЧС обращение с просьбой разъяснить, "есть ли опасность того, что образовавшееся в результате аварии радиоактивное облако достигнет Санкт-Петербурга".

"В связи с появлением в средствах массовой информации неподтвержденных данных о возможном ухудшении радиационной обстановки на территории Санкт-Петербурга Управление Роспотребнадзора… информирует:… по состоянию на 11 августа 2019 года радиационная обстановка в Санкт-Петербурге стабильная и соответствует многолетним значениям контролируемых радиологических показателей", - говорится в сообщении ведомства.