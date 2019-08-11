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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге

16:56, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Марина ДавыдоваЛетний день в Петербурге
Летний день в Петербурге
© РИА Новости / Марина Давыдова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило в воскресенье о нормальном радиационном фоне в городе в связи с неподтвержденными данными СМИ о его возможном ухудшении.
В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский сообщил на своей странице в Facebook, что направил руководству города, а также регионального управления МЧС обращение с просьбой разъяснить, "есть ли опасность того, что образовавшееся в результате аварии радиоактивное облако достигнет Санкт-Петербурга".
"В связи с появлением в средствах массовой информации неподтвержденных данных о возможном ухудшении радиационной обстановки на территории Санкт-Петербурга Управление Роспотребнадзора… информирует:… по состоянию на 11 августа 2019 года радиационная обстановка в Санкт-Петербурге стабильная и соответствует многолетним значениям контролируемых радиологических показателей", - говорится в сообщении ведомства.
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Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения". Мониторинг включает контроль за радиационным фоном, объемной активностью радионуклидов в атмосферном воздухе и атмосферных выпадениях, удельной активностью радиоактивных веществ в почве, воде открытых водоёмов, а также источников питьевого водоснабжения.
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Взрыв на полигоне под АрхангельскомБорис ВишневскийРоспотребнадзорРосатомАрхангельская областьРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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