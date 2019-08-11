Лидер группы "Бахыт-Компот" попал в ДТП

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Лидер группы "Бахыт-Компот" Вадим Степанцов попал в аварию. Об этом музыкант сообщил на своей странице во "ВКонтакте".
"Друзья мои! Я жив, здоров и почти цел. Путешествие в Ригу прервалось на полпути, но настоящего индейца ничто не остановит", — написал музыкант, приложив фотографию поврежденного автомобиля.
Группа "Бахыт-Компот" была основана в 1989 году, наибольшую известность коллективу принесли песни "Бухгалтер Иванов", "8-е Марта" и "Клип". Кроме того, Вадим Степанцов является автором нескольких песен групп "Браво", "На-На" и "Тату".