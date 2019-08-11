Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T16:50Z
https://ria.ru/20190811/1557391182.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155739/08/1557390890_0:332:720:737_1036x0_80_0_0_f9a547f2ed00ea5156512930d272194d.jpg
РИА Новости

Лидер группы "Бахыт-Компот" попал в ДТП

16:50, 11 августа 2019
1864
© Фото : страница в Facebook Вадима СтепанцоваАвтомобиль лидера группы "Бахыт-Компот" Вадима Степанцова после ДТП в Псковской области
Автомобиль лидера группы Бахыт-Компот Вадима Степанцова после ДТП в Псковской области
© Фото : страница в Facebook Вадима Степанцова
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Лидер группы "Бахыт-Компот" Вадим Степанцов попал в аварию. Об этом музыкант сообщил на своей странице во "ВКонтакте".
"Друзья мои! Я жив, здоров и почти цел. Путешествие в Ригу прервалось на полпути, но настоящего индейца ничто не остановит", — написал музыкант, приложив фотографию поврежденного автомобиля.
Группа "Бахыт-Компот" была основана в 1989 году, наибольшую известность коллективу принесли песни "Бухгалтер Иванов", "8-е Марта" и "Клип". Кроме того, Вадим Степанцов является автором нескольких песен групп "Браво", "На-На" и "Тату".
Сотрудник пограничной службы Украины
11 июня, 11:58РИА Новости
Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
6561905
Обсудить 2
Происшествия
Рекомендуем
Скорая помощь в Санкт-Петербурге
Поссорившиеся петербуржцы устроили потасовку и перестрелку у "Бургер Кинга"
РИА
Новости
Скриншот видео взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД. 11 августа 2019
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla рассказал подробности инцидента
Ведущая солистка балет Харьковского национального академического театра оперы и балета им.Лысенко Светлана Исакова
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
Лента
новостей
Фото обручального кольца
"Глаза болят". В Сети высмеяли самое уродливое помолвочное кольцо
Будущий российский бомбардировщик шестого поколения ПАК-ДА
NI оценил российский бомбардировщик "шестого поколения" ПАК ДА
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед намерен пригласить иностранных послов после публикаций о митингах
Авианосец класса Nimitz Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море. 21 мая 2019
NI спрогнозировал печальные для США последствия морской войны с Россией
Слитки золота
Bloomberg: Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Первый полет новейшего беспилотника Охотник
Китайские СМИ восхитились новейшим российским БПЛА "Охотник"
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Скриншот видео взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД. 11 августа 2019
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
Политолог назвал запретную для Зеленского тему при разговоре с Путиным
Верующие на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
Писательница-русофоб предрекла исчезновение Украины
Финал конкурса Миссис Россия 2019
"Миссис Россия — 2019" прокомментировала победу в конкурсе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
08:50Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"
08:47Медведев напомнил об ответственности прикаспийских стран за стабильность
08:44Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 33 человек
08:43В ДНР заявили о минометном обстреле жилого района со стороны ВСУ
08:41Глава Бурятии назвал причину природных пожаров в регионе
08:41При обрушении здания на Пхукете в Таиланде погиб человек
08:37В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
08:35Бурятия обсудит поставки халяльной баранины в Пакистан
Лента новостейМолния