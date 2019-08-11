В Алма-Ате у телебашни на горе Кок-Тюбе загорелся сухостой

© Фото : Комитет по ЧС МВД РК Тушение пожара на горе Кок-Тюбе. 11 августа 2019

АЛМА-АТА, 11 авг – РИА Новости. Пожарные борются с возгоранием сухостоя на горе Кок-Тюбе близ одноименной телебашни в Алма-Ате, к тушению привлечена авиация, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД Казахстана по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Нурсултан Нурахметов.

По его словам, телебашне пожар не угрожает.

Сообщение о пожаре поступило на пульт "101" в 14.28 (11.28 мск).

"Приблизительно на расстоянии одного километра от телебашни Кок-Тюбе происходит горение сухостоя на склоне горы. Предварительная площадь возгорания составляет 10 гектаров", - сказал представитель КЧС.

Чтобы предотвратить распространение огня, по периметру возгорания опахали землю.