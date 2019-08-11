В Алма-Ате у телебашни на горе Кок-Тюбе загорелся сухостой

АЛМА-АТА, 11 авг – РИА Новости. Пожарные борются с возгоранием сухостоя на горе Кок-Тюбе близ одноименной телебашни в Алма-Ате, к тушению привлечена авиация, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД Казахстана по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Нурсултан Нурахметов.
По его словам, телебашне пожар не угрожает.
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Сообщение о пожаре поступило на пульт "101" в 14.28 (11.28 мск).
"Приблизительно на расстоянии одного километра от телебашни Кок-Тюбе происходит горение сухостоя на склоне горы. Предварительная площадь возгорания составляет 10 гектаров", - сказал представитель КЧС.
Чтобы предотвратить распространение огня, по периметру возгорания опахали землю.
В тушении задействованы два вертолета с водосливными устройствами Ка-32 "Казавиаспас" и Ми-8 МТВ-1 городской службы спасения. Кроме того, в ликвидации пожара участвуют 27 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники департамента по ЧС города, а также сотрудники и техника городских коммунальных служб.