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РИА Новости

В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти

16:34, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
"Учитывая трудные времена в связи с санкциями, мы будем терять значительную часть бюджетных ресурсов; поэтому необходимо убедиться, что реформы бюджетной структуры на следующий год позволят сократить до нуля прямую зависимость от нефтяных доходов", - заявил Ноубахт в ходе заседания первой сессии по составлению структуры бюджета на следующий иранский финансовый год, который начнется 20 марта 2020 года.
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Он также заявил, что даже в обычных условиях без санкций Ирану по-прежнему необходимо уменьшить свою зависимость от нефтяных доходов.
"Впервые мы сделали важный шаг на пути реформирования структуры бюджета страны", - добавил Ноубахт.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что санкции США имели бы меньший эффект, если бы Иран меньше зависел от нефти. По словам президента, верно отстроенная экономическая структура Ирана позволила бы властям разрабатывать бюджет без учета нефтяных доходов.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.
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