В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr

"Учитывая трудные времена в связи с санкциями, мы будем терять значительную часть бюджетных ресурсов; поэтому необходимо убедиться, что реформы бюджетной структуры на следующий год позволят сократить до нуля прямую зависимость от нефтяных доходов", - заявил Ноубахт в ходе заседания первой сессии по составлению структуры бюджета на следующий иранский финансовый год, который начнется 20 марта 2020 года.

Он также заявил, что даже в обычных условиях без санкций Ирану по-прежнему необходимо уменьшить свою зависимость от нефтяных доходов.

"Впервые мы сделали важный шаг на пути реформирования структуры бюджета страны", - добавил Ноубахт.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что санкции США имели бы меньший эффект, если бы Иран меньше зависел от нефти. По словам президента, верно отстроенная экономическая структура Ирана позволила бы властям разрабатывать бюджет без учета нефтяных доходов.