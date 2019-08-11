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РИА Новости

Байк-шоу в Крыму в первый день посетили более 50 тысяч человек

16:31, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкXXI Международное Байк-Шоу "Тень Вавилона"
XXI Международное Байк-Шоу Тень Вавилона
© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе в первый день посетили более 50 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте правительства города.
В этом году основу мероприятия составило масштабное трюковое, пиротехническое и музыкальное действие, а кульминацией стал концерт с участием популярных российских артистов.
Байк-шоу "Тень Вавилона" мотоклуба "Ночные волки" стало одиннадцатым по счету. Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта в 2009 году.
В субботу шоу "Тень Вавилона" посетил президент Владимир Путин. В компании лидера "Ночных волков" Александра (Хирурга) Залдостанова президент подъехал прямо к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля. Он отметил, что подобные мероприятия объединяют любителей техники и всех тех, кто любит Россию.
Президент мотоклуба Ночные волки Александр Залдастанов во время автопробега в Крыму
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Путин поздравил "Ночных волков" с 10-летием байк-шоу в Крыму
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КрымРоссияОбщество
Популярные комментарии
Это все конечно хорошо и похвально. У меня вот как-то застежка на шлеме сломалась и ремешок я не спрятал под куртку - так меня оштрафовали! Да, заслуженно.., и вот я что-то сколько раз ПДД не перечитывал, но так и не встретил слов о том, что президентам, главам регионов и лидерам байкерских клубов можно ездить без мотошлемов!. Раз все они такие бело-пушистые и правильные, то не плохо бы показать пример соблюдения ПДД и Закона РФ. А то как-то не хорошо получается: ужесточают наказание на нарушения и яростно борются с нарушителями, а сами!?(
11 августа, 16:45
Дмитрий
2111102
Хорошо что я не посещал это "мероприятие". Перед детьми и внуками будет не стыдно.
11 августа, 18:45
Infectant
1600002
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