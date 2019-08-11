Байк-шоу в Крыму в первый день посетили более 50 тысяч человек

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе в первый день посетили более 50 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте правительства города.

В этом году основу мероприятия составило масштабное трюковое, пиротехническое и музыкальное действие, а кульминацией стал концерт с участием популярных российских артистов.

Байк-шоу "Тень Вавилона" мотоклуба "Ночные волки" стало одиннадцатым по счету. Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта в 2009 году.