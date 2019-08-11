Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T16:30Z
https://ria.ru/20190811/1557390976.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/96669/29/966692968_0:107:1024:683_1036x0_80_0_0_9d77df64328948c1321b6ea8cbf7f17d.jpg
РИА Новости

Прямое движение поездов в зоне ЧС под Ачинском пока не восстановили

16:30, 11 августа 2019
4097
© РИА Новости / Андрей МармышевПоезд на Красноярской железной дороге
Поезд на Красноярской железной дороге
© РИА Новости / Андрей Мармышев
КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. Прямое движение поездов под Ачинском, где произошел взрыв на складе боеприпасов, пока не восстановлено, измененное расписание сохранится и в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской железной дороги.
"Движение поездов в зоне ЧС не восстановлено. Поезда по-прежнему идут в обход. Более того, измененное расписание будет сохранено и завтра", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе РЖД сообщали, что движение поездов по участку Ачинск 2 – Назарово приостановили после взрыва снаряда. Был поврежден путь, но его быстро восстановили. При этом движение поездов было перенаправлено в объезд.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. По уточненным данным, при взрывах 5 и 9 августа всего пострадали 31 человек, из них один погиб. В данный момент пожар потушен.
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
10 августа, 17:20РИА Новости
Ухудшение погоды может обесточить Ачинск, где горит арсенал, заявила мэрия
200229
Обсудить 0
ЧП на военном складе в Красноярском краеРЖДАчинскАчинский районКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС РФ в Ачинске
Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 30 человек
РИА
Новости
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Ухудшение погоды может обесточить Ачинск, где горит арсенал, заявила мэрия
Сотрудник полиции в районе воинской части под Ачинском
Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
В МВД рассказали о состоянии полицейских, пострадавших под Ачинском
Лента
новостей
Опасные ванные комнаты
Помыться и не умереть. Фото самых нелепых ванных комнат взорвали соцсети
Сотрудники МЧС РФ в Ачинске
Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасов
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
В МЧС назвали сроки тушения склада боеприпасов под Каменкой
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая. 30 мая 2019
Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении алабаем
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В "Росатоме" рассказали подробности взрыва при испытаниях ракеты
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
Для проливки территории арсенала под Ачинском задействовали роботов
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Взрыв на военном полигоне под Ачинском
Суд арестовал обвиняемого в мародерстве жителя Ачинска
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Бурятии машина столкнулась с поездом, погибли три человека
Сотрудники МЧС
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Медведев: на развитие российского Каспия выделили 200 миллиардов рублей
09:20Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
08:50Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"
08:47Медведев напомнил об ответственности прикаспийских стран за стабильность
08:44Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 33 человек
08:43В ДНР заявили о минометном обстреле жилого района со стороны ВСУ
08:41Глава Бурятии назвал причину природных пожаров в регионе
08:41При обрушении здания на Пхукете в Таиланде погиб человек
08:37В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
Лента новостейМолния