Испарение опасного вещества на трассе в Татарстане прекратилось

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Испарение опасного вещества из автоцистерны на федеральной трассе М-7 "Волга" в Татарстане прекратилось, движение возобновлено в сторону Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на 15.00 мск испарение прекратилось, проводится обвалование песком", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение транспорта открыто в одном направлении из города Набережные Челны в сторону Москвы. К ликвидации последствий происшествия привлечены 40 человек и 15 единиц техники.

Ранее ГУ МЧС по Татарстану сообщило, что в воскресенье на трассе М-7 "Волга" вблизи деревни Званка Пестречинского района произошла утечка опасного вещества из автоцистерны из-за поломки холодильного оборудования. Сообщается, что пострадавших или погибших нет, угрозы для населения также нет. По данным МЧС, автоцистерна Volvo, 19,5 кубометра, перевозила тригонокс из Бельгии в город Стерлитамак в Башкирии.