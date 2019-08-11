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РИА Новости

Испарение опасного вещества на трассе в Татарстане прекратилось

16:27, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Испарение опасного вещества из автоцистерны на федеральной трассе М-7 "Волга" в Татарстане прекратилось, движение возобновлено в сторону Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По состоянию на 15.00 мск испарение прекратилось, проводится обвалование песком", - сказал собеседник агентства.
По его словам, движение транспорта открыто в одном направлении из города Набережные Челны в сторону Москвы. К ликвидации последствий происшествия привлечены 40 человек и 15 единиц техники.
Ранее ГУ МЧС по Татарстану сообщило, что в воскресенье на трассе М-7 "Волга" вблизи деревни Званка Пестречинского района произошла утечка опасного вещества из автоцистерны из-за поломки холодильного оборудования. Сообщается, что пострадавших или погибших нет, угрозы для населения также нет. По данным МЧС, автоцистерна Volvo, 19,5 кубометра, перевозила тригонокс из Бельгии в город Стерлитамак в Башкирии.
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Тригонокс представляет собой бесцветную жидкость, способную перегоняться при атмосферном давлении. От сильного трения и удара способен взрываться. Сравнительно устойчив при хранении. При воздействии на кожу вызывает дерматиты, трудно поддающиеся лечению. При попадании в организм действует на центральную нервную систему. Пожаровзрывоопасен.
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