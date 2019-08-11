Глава Афганистана заявил о недопустимости вмешательства в дела страны

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани на фоне переговоров США и движения "Талибан" в Катаре заявил о недопустимости иностранного вмешательства во внутренние дела страны, сообщает телеканал Президент Афганистана Ашраф Гани на фоне переговоров США и движения "Талибан" в Катаре заявил о недопустимости иностранного вмешательства во внутренние дела страны, сообщает телеканал 1TV

"Наше будущее не может быть решено извне, в столицах наших друзей, врагов и соседей. Судьба Афганистана будет решаться здесь, на родине. Мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в наши дела", - заявил Гани после молитвы на празднике Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Он добавил, что сентябрьские президентские выборы станут ключевыми для афганского лидерства, и предоставят главе государства значительные полномочия принимать "тяжелые решения" и осуществлять их.

США ведут с талибами переговоры об урегулировании в Афганистане и выводе американских войск. Эти переговоры не раз вызывали недовольство правительства Афганистана, которое на эти переговоры не приглашали. Официальной позицией США остается то, что власти страны должны участвовать в процессе.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.