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РИА Новости

Bloomberg: Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

16:13, 11 августа 2019
19685
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкСлитки золота
Слитки золота
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Слитки золота. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии. Об этом пишет Bloomberg.
Золотовалютные резервы состоят из валюты, монетарного золота и специальных прав заимствования. Bloomberg отмечает, что на фоне падающей цены на нефть Эр-Рияд использует накопления на социальные расходы, в то время как Россия ужесточает бюджетную политику и сохраняет профицит.
Так, по данным Международного валютного фонда, за последние четыре года золотовалютные резервы России выросли на 45%, достигнув в июне 518 миллиардов долларов. При этом аналогичный показатель Саудовской Аравии составляет 527 миллиардов долларов.
Таким образом, отмечает Bloomberg, Россия может вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов. Первую строчку занимает Китай, затем идут Япония и Швейцария.
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Bloomberg L.P.Саудовская АравияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Может эта новость тешит самолюбие тех кто в этом золоте купается, а вот что думать на это известие народу который купается там где опарыши живут? И таких у нас с каждым днем все больше. Так для чего? Точнее для каких целей это золото копится?
11 августа, 16:38
ffiona5577
107113292
К чему эта новость? Мол езжайте к Саудитам, у них власть о людях думает, а не о кошельке?
11 августа, 16:18
sseveri4e
941401174
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